UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

Şampiyonlar Ligi final maçı özeti: Bayern Münih-PSG: 1-0 maç özeti ve golleri izle

Avrupa'nın en büyüğü Bayern Münih oldu: Neymar ve arkadaşları yıkıldı

Şampiyonlar Ligi finalinde Bayern Münih, PSG'yi Coman'ın golüyle 1-0 mağlup ederek 6. kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Bayern Münih-PSG maçının özetini ve gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazarak şampiyon olan ilk takım oldu.

Bayern Münih, Şampiyonlar Ligi'nde tüm maçlarını kazarak şampiyon olan ilk takım oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'i 1-0 mağlup eden Bayern Münih, şampiyon oldu.

Koronavirüs pandemisi nedeniyle seyircisiz ve tek maçlı eliminasyon sistemi üzerinden 8'li Final olarak Portekiz'de oynanan Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile Alman ekibi Bayern Münih, Işık Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Bayern Münih-PSG maçının özeti;

PSG'nin üstün oynadığı ilk yarıda iki takım da yakaladığı fırsatları değerlendiremeyince soyunma odasına 0-0'lık eşitlikle gidildi.

Müsabakanın ikinci yarısında kontrolü ele alan Bayern Münih, 59'uncu dakikada Joshua Kimmich'in açtığı muhteşem ortada Kingsley Coman'ın kafayla ağları sarsmasıyla 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın kalan bölümünde Paris Saint-Germain eşitliği sağlayacak golü bulamayınca, Bayern Münih müsabakayı 1-0 kazandı ve Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaştı.

Bayern Münih bu zaferle birlikte 6'ncı kez Şampiyonlar Ligi kupasının sahibi oldu.

BAYERN MÜNİH-PSG MAÇININ ÖZETİNİ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı top.
UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı top.

Bayern 6. kez Avrupa’nın en büyüğü

    • UEFA Şampiyonlar Ligi Finali’nde Lizbon’da Paris Saint Germain ile karşı karşıya gelen Bayern Münih, rakibini Coman’ın ikinci yarıda attığı golle mağlup etmeyi başardı ve 1 numaralı kupayı 6. kez müzesine götürmeyi başardı. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı 11 maçı da kazanarak kupaya uzanan Alman ekibi, 1974, 1975, 1976, 2001 ve 2013’ün ardından kupayı 7 yıl sonra tekrar kazandı ve 6. kez mutlu sona ulaştı. Alman temsilcisi, Devler Ligi Kupası’nı UEFA Başkanı Aleksander Ceferin’in elinden aldı. Bayern, Şampiyonlar Ligi’ni 13 kez kazanan Real Madrid ve 7 kez kazanan Milan’ın ardından Liverpool’la birlikte bu kupayı en çok kazanan ekip oldu.

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