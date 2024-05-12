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Spor

Süper Lig'de nefesler tutulacak

Süper Lig'de bugün tamamının 19.00'da başlayacağı 36. hafta maçları nefesleri kesecek. Özellikle lider Galatasaray ile takipçisi Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışında ipi göğüsleyecek takımın belli olma ihtimalinin bulunması heyecanı katlayacak. Sarı-kırmızılı ekip Fatih Karagümrük'ü yenerse; Fenerbahçe'nin, Kayserispor karşısında yaşayacağı herhangi bir puan kaybında şampiyonluğunu ilan edecek.

12:43 - 12/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Okan Buruk - İsmail Kartal
Okan Buruk - İsmail Kartal

Süper Lig'de futbolseverlerin nefeslerini tutacağı final haftaları geldi çattı. Son 3 haftaya girilirken özellikle şampiyonluk yarışında bugünkü maçların ardından sonucun belli olabilme ihtimalinin bulunması heyecanı artırdı. Bütün karşılaşmalar saat 19.00'da başlayacak.


Gözler öncelikle, 96 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray ile 90 puanlı takipçisi Fenerbahçe'nin üzerinde olacak. Her iki takım da maçlarını kazanıp rakibinin kaybetmesini bekleyecek. Lider Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda kozlarını paylaşırken; Fenerbahçe ise evinde Kayserisporü konuk edecek. Sarı-lacivertliler, Kayserispor karşısında sahadan mağlubiyetle ayrılırsa sarı-kırmızılılara Karagümrük karşısında alacağı bir beraberlik de şampiyonluk için yetecek. Fenerbahçe'nin, beraberlik alması durumunda ise Galatasaray'ın sahadan 3 puanla ayrılması yine sarı-kırmızılıların şampiyonluğunu ilan etmesini sağlayacak. Galatasaray'ın olası puan kaybında Fenerbahçe'nin kazanması yarışı son 2 haftaya taşırken bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin önemi biraz daha artacak.


Üçüncülük yarışı tam gaz

Üçüncülük yarışı içinse Trabzonspor, Başakşehir ve Beşiktaş arasındaki mücadele devam ediyor. 58 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, sahasında ligden düşmesi daha önce kesinleşen İstanbulspor'u konuk edecek. 55 puanla dördüncü sırada yer alan Başakşehir ise Sivasspor deplasmanına çıkacak. 54 puanla beşinci sırada bulunan Beşiktaş da deplasmanda Alanyaspor ile oynayacak. Üç takım da kendi maçlarını kazanıp üçüncülük yarışındaki rakiplerinin puan kaybetmesini bekleyecek.




Kümede kalma yarışı

Kıyasıya bir mücadele de küme düşme hattında veriliyor. Son 4 sırada kalan takımlar gelecek sezon TFF 1. Lig'de mücadele edecek. 16 puanla son sırada yer alan İstanbulspor'un küme düşmesi kesinleşirken Pendik, Hatayspor, Gaziantep, TÜMOSAN Konyaspor ve Fatih Karagümrük arasında kıyasıya bir mücadele yaşanıyor. Karagümrük, şampiyonluk peşindeki Galatasaray'ı konuk ederken; TÜMOSAN Konyaspor, Samsunsporü ağırlayacak. Gaziantep FK, deplasmanda Adana Demirspor karşısına çıkarken; Hatayspor evinde Ankaragücü, Pendikspor ise sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşacak. Düşme hattının kesinleşmesi son haftaları bulacak gibi dururken tehlikeli bölgedeki takımlar kendi maçlarını kazanıp rakiplerinin kaybetmesini bekleyecek.





#Süper Lig
#Galatasaray
#Fenerbahçe
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