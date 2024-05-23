Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), e-YDS 2024/6 İngilizce 25 Mayıs Cumartesi, e-YDS 2024/7 Almanca/Fransızca ise 26 Mayıs Pazar günü yapılacak. ÖSYM sınav giriş belgelerini erişime açtı.
e-YDS sınav giriş belgeleri yayınlandı
e-YDS 2024/7 (Almanca/Fransızca) ve e-YDS 2024/6 (İngilizce) Sınava Giriş Belgeleri Erişime Açıldı.
e-YDS sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.
e-YDS sınavı nasıl yapılacak?
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, hafta sonu Ankara, İstanbul, İzmir ve Adana'da elektronik sınav merkezlerinde saat 10.15'te başlayacak sınavlara 6 bin 866 aday katılacak. 66 salonda düzenlenecek sınavlarda emniyet görevlileri dahil 501 görevli yer alacak. Sınavlar için adaylara 180 dakika süre verilecek.
İngilizce oturumu için ek süre
e-YDS 2024/6 İngilizce'de ek süre verilmesi uygun görülen adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek.
Kimlik kartını kaybeden, kimlik kartı bulunmayan veya kimlik kartında kimlik numarası ile fotoğrafı olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri cumartesi günü açık tutulacak.
2024 e-YDS BAŞVURU VE SINAV TARİHLERİ
e-YDS/6 sınav tarihi: 25 Mayıs 2024,
e-YDS/7 Almanca/Fransızca sınav tarihi: 26 Mayıs 2024,
e-YDS/8 Arapça/Rusça başvuru tarihi: 14-23 Mayıs 2024 arası
e-YDS/8 Arapça/Rusça sınav tarihi: 1 Haziran 2024,
e-YDS/9 başvuru tarihi: 12-27 Haziran 2024 arası
e-YDS/9 sınav tarihi: 6 Temmuz 2024,
e-YDS/10 başvuru tarihi: 20-28 Ağustos 2024 arası
e-YDS/10 sınav tarihi: 7 Eylül 2024,
e-YDS/11 Farsça/İngilizce başvuru tarihi: 1-10 Ekim 2024 arası
e-YDS/11 Farsça/İngilizce sınav tarihi: 19 Ekim 2024,
e-YDS/12 başvuru tarihi: 3-12 Aralık 2024 arası
e-YDS/12 sınav tarihi: 21 Aralık 2024