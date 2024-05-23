ÖSYM hafta sonu iki elektronik sınav yapacak

2024 DGS sınavı ne zaman yapılacak, ÖSYM DGS başvuruları ne zaman başlayacak? sorularının yanıtı, lisans eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2024 yılı sınav takvimiyle birlikte DGS sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, DGS başvuruları ne zaman başlayacak? 2024 DGS ne zaman? İşte detaylar.