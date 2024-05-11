Trendyol 1. Lig'in 34'üncü ve son haftasında Eyüpspor, deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Regattin (P), 30. dakikada Seşlar, 36. dakikada Thuram (P) ve 78. dakikada Ampem kaydetti.

Ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, bu sonuçla en yakın takipçisi Göztepe'nin önünde sezonu zirvede tamamladı.

İlk kez Süper Lig'de

İlk kez Süper Lig'de

Şampiyon apoletiyle Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, 105 yıllık tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.