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Spor

Şampiyon Eyüpspor

Haftalar öncesi Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Eyüpspor, son haftada Erzurumspor'u farklı mağlup etti ve sezonu şampiyon apoletiyle tamamladı.

17:54 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Eyüpsporlu futbolcuların gol sevinci
Eyüpsporlu futbolcuların gol sevinci

Trendyol 1. Lig'in 34'üncü ve son haftasında Eyüpspor, deplasmanda Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadele İstanbul ekibinin 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.


Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren golleri, 8. dakikada Regattin (P), 30. dakikada Seşlar, 36. dakikada Thuram (P) ve 78. dakikada Ampem kaydetti.


Ligin bitimine 5 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Eyüpspor, bu sonuçla en yakın takipçisi Göztepe'nin önünde sezonu zirvede tamamladı.


İlk kez Süper Lig'de

Şampiyon apoletiyle Süper Lig'e yükselen Eyüpspor, 105 yıllık tarihinde ilk kez en üst seviye ligde mücadele edecek.


Uzun yıllar alt liglerde yer alan Eyüpspor, 2019 yılında yükselişe geçti. 2020-2021 sezonu sonunda TFF 2. Lig'de şampiyon olan Eyüpspor, 37 sezon sonra 1. Lig'e çıktı. Bu ligde iyi bir performans sergileyen eflatun-sarılı takım, 3. sezonunda Süper Lig'e yükselmeyi başardı.








#1. Lig
#Eyüpspor
#Göztepe
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