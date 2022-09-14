Spor Yusuf Yazıcı en değerliler zirvesini Uğurcandan devraldı
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Yusuf Yazıcı 'en değerliler' zirvesini Uğurcan'dan devraldı

Süper Lig'de yeni piyasa değerleri belli oldu. 18 milyon euroluk piyasa değerinde düşüş yaşayan Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, zirve koltuğunu 17 milyon euroluk piyasa değeriyle, takım arkadaşı Yusuf Yazıcı'ya devretti. Haberimizin içerisinde güncellenen sıralamaya ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi DHA
Süper Ligde piyasa değerleri güncellendi, Yusuf Yazıcı lider, sıralama nasıl oluştu.
Süper Lig piyasa değerleri güncellendi.

Trabzonspor’dan Lille’ye transfer olup, eski takımına 3 yıl süre sonra geri dönen Yusuf Yazıcı, Süper Lig’in en değerli Türk futbolcusu oldu.

Futbol piyasası analizleri yapan Transfermarkt'ın, yaz döneminde alınan transfer teklifleri, kulüplerin ödediği bonservis ve oyuncunun anlaşma detayları dikkate alınarak hazırladığı verilere göre Süper Lig’deki en değerli Türk futbolcusu listesinde Yusuf Yazıcı, 17 milyon euro piyasa değeriyle zirveye oturdu.

Uğurcan zirveyi Yusuf'a bıraktı

Güncellenen verilerde, yeni sezonda Süper Lig’e katıldıktan sonra piyasa değerini koruyan Yusuf Yazıcı’yı, 1 milyon euro değer kaybıyla 15 milyon euroya gerileyen Altay Bayırdır ile 1 buçuk milyonluk kayıpla değeri 15 milyon euro olan Kerem Aktürkoğlu takip etti.

Trabzonspor’un başarılı eldiveni Uğurcan Çakır da, 18 milyon euro olan piyasa değerinde 3 milyon euro’luk kayıp yaşayarak zirvedeki yerini takım arkadaşı Yusuf’a kaptırarak dördüncü sıraya geriledi.

Süper Lig’deki en değerli Türk futbolcular listesinde Trabzonsporlu Abdülkadir Ömür de, 10 buçuk milyon euroluk değerlerini koruyarak Ferdi Kadıoğlu’nun ardından altıncı sırada yer aldı.

İşte Süper Lig'deki en değerli yerli futbolcular

  • 1- Yusuf Yazıcı: 17 milyon euro
  • 2- Uğurcan Çakır: 15 milyon euro
  • 3- Altay Bayındır: 15 milyon euro
  • 4- Kerem Aktürkoğlu: 15 milyon euro
  • 5- Abdülkadir Ömür: 10.5 milyon euro
  • 6- Ferdi Kadıoğlu: 10.5 milyon euro
  • 7- Ersin Destanoğlu: 10 milyon euro
  • 8- Arda Güler: 9 milyon euro
  • 9- İrfan Can Kahveci: 8.5 milyon euro
  • 10- Yunus Akgün: 7.5 milyon euro

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