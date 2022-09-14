Cristiano Ronaldo serveti reddetti

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibi Manchester United'da kalmaya karar vermişti. Avrupa dışından gelen teklifleri kabul etmeyen yıldız oyucunun, servet değerinde bir teklifi reddettiği öğrenildi.
Ronaldo 242 milyon euroyu reddetti
CNN Portekiz televizyonu, Manchester United’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun, Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübünden gelen 2 yıllık sözleşme karşılığında 242 milyon euroluk teklifi reddettiğini ileri sürdü. Haberde, sezon boyunca haftalık 2 milyon euroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo’nun, Katar’daki Dünya Kupası’nın ardından bu teklifi tekrar değerlendirebileceği yorumu yapıldı.
- Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan’ın tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.
Antony'nin golünü Ronaldo ayakta alkışladı👏pic.twitter.com/4rkgX2Kexa
Antony'nin golünü Ronaldo ayakta alkışladı👏pic.twitter.com/4rkgX2Kexa— SPOR (@yenisafakspor) September 4, 2022