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Cristiano Ronaldo serveti reddetti

Adı transfer döneminde birçok takımla anılan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan gelen servet değerinde bir teklifi reddettiği öğrenildi. Peki Ronaldo bu teklifi kabul etseydi ne kadar kazanacaktı? Ronaldo ne kadarlık bir teklifi reddetti? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cristiano Ronaldo ne kadarlık bir teklifi reddetti?
​Cristiano Ronaldo

Transfer döneminde adı birçok takımla anılan Cristiano Ronaldo, İngiliz ekibi Manchester United'da kalmaya karar vermişti. Avrupa dışından gelen teklifleri kabul etmeyen yıldız oyucunun, servet değerinde bir teklifi reddettiği öğrenildi.

Ronaldo 242 milyon euroyu reddetti

CNN Portekiz televizyonu, Manchester United’da forma giyen Cristiano Ronaldo’nun, Suudi Arabistan’ın Al Hilal Kulübünden gelen 2 yıllık sözleşme karşılığında 242 milyon euroluk teklifi reddettiğini ileri sürdü. Haberde, sezon boyunca haftalık 2 milyon euroya denk gelen teklifi kabul etmediği belirtilen Ronaldo’nun, Katar’daki Dünya Kupası’nın ardından bu teklifi tekrar değerlendirebileceği yorumu yapıldı.

  • Portekizli futbolcunun; Atletico Madrid, Sporting Lizbon, Napoli, İnter ve Milan’ın tekliflerini geri çevirdiği Avrupa basınında iddia edilmişti.

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