Cristiano Ronaldo serveti reddetti Adı transfer döneminde birçok takımla anılan Cristiano Ronaldo'nun, Suudi Arabistan'dan gelen servet değerinde bir teklifi reddettiği öğrenildi. Peki Ronaldo bu teklifi kabul etseydi ne kadar kazanacaktı? Ronaldo ne kadarlık bir teklifi reddetti? Detayları haberimizde bulabilirsiniz.

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