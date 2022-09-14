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Trabzonspor, Avrupa'da galibiyet özlemine son vermek istiyor

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet özlemine son vermeye çalışacak. Bordo-mavililer, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik aldı. Detaylara haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi AA
Trabzonspor Avrupada kazanmak istiyor, en son ne zaman galibiyet elde etti?
Trabzonspor Haberleri & UEFA Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci maçında yarın Sırbistan'ın Kızılyıldız takımını konuk edecek Trabzonspor, Avrupa kupalarında bin 119 günlük galibiyet hasretine son vermek istiyor.

En son AEK'yı mağlup etmişti

Avrupa Kupaları'nda Trabzonspor, en son 22 Ağustos 2019 tarihinde Yunanistan ekibi AEK'yı UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

  • Trabzonspor, Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşmada 10 mağlubiyet, 4 beraberlik alıp, galibiyet elde edemedi.

Avcı ile ilk peşinde

Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı'nın görev yaptığı dönemde UEFA Konferans Ligi'nde 4, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda 2 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 1 olmak üzere 7 karşılaşmaya çıktı.

  • Karadeniz ekibi, bu karşılaşmalarda 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak galibiyet elde edemedi.

Bordo-mavililer, Avcı döneminde ilk olarak geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde Norveç'in Molde takımı ile eşleşti. İlk maçta sahasında 3-3, deplasmanda 1-1 berabere kalan bordo-mavililer, penaltılarla turu geçti.

Konferans Ligi play-off turunda Roma ile karşılaşan Karadeniz ekibi, sahasında 2-1 deplasmanda da 3-0'lık sonuçlarla mağlup olarak Avrupa'ya veda etti.

Trabzonspor, Şampiyonlar Ligi play-off turunda Kopenhag'a ilk maçta deplasmanda 2-1 mağlup olurken, sahasında golsüz berabere kalarak bu organizasyona veda etti.

Karadeniz ekibi, UEFA Avrupa Ligi H Grubu ilk maçında deplasmanda Macaristan'ın Ferencvaros takımına 3-2 mağlup olurken, grup maçlarına da kötü bir başlangıç yaptı.

Trabzonspor'un Avrupa hasreti

Trabzonspor'un Avrupa kupalarında oynadığı son 14 karşılaşma ve aldığı sonuçlar şöyle:

  • 2022-2023 UEFA Avrupa Ligi: Ferencvaros - Trabzonspor: 3-2
  • 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off(rövanş): Trabzonspor - Kopenhag 0-0
  • 2022-2023 UEFA Şampiyonlar Ligi play-off: Kopenhag - Trabzonspor 2-1
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme: Trabzonspor - Molde 3-3
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi 3. eleme(rövanş): Molde-Trabzonspor 1-1
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off: Trabzonspor-Roma 1-2
  • 2021-2022 UEFA Konferans Ligi play-off (rövanş): Roma-Trabzonspor 3-0
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi play-off: (rövanş) Trabzonspor - AEK 0-2
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup: Getafe - Trabzonspor 1-0
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup: Trabzonspor - Basel 2-2
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup: Trabzonspor - Krasnodar 0-2
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup: Krasnodar - Trabzonspor 3-1
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup: Trabzonspor - Getafe 0-1
  • 2019-2020 UEFA Avrupa Ligi grup: Basel - Trabzonspor 2-0

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