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Süper Lig'e yükselecek iki takım bugün belli oluyor

TFF 1. Lig'de bugün tamamlanacak normal sezon maçlarıyla doğrudan Süper Lig'e yükselecek iki takımın yanı sıra play-off oynayacak takımlar ve eşleşmeleri belli olacak.

Haber Merkezi AA
Süper Lige yükselecek iki takım bugün belli oluyor
Ligin ilk iki sırasında Adana Demirspor ile GZT Giresunspor yer alıyor.

İlk 2 takımın doğrudan Süper Lig'e yükseleceği, bu ekipleri takip eden 4 takımın da play-off'ta Süper Lig'e yükselme mücadelesi vereceği ligde son 3 sıradaki takımlar da ligden düşecek.

Son hafta öncesinde Akhisarspor, Ankaraspor ve Eskişehirspor'un veda ettiği ligde Süper Lig'e direkt yükselecek takımlar bugün oynanacak karşılaşmaların ardından belli olacak.

Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un 67'şer puanla sıralandığı zirve mücadelesinde Adana Demirspor ve GZT Giresunspor bugünkü Menemenspor ve Tuzlaspor maçlarını kazandığı takdirde adlarını Süper Lig'e yazdıracak.

Puan eşitliği halinde rakiplerinin gerisinde kalacak Yılport Samsunspor'un Süper Lig vizesi alabilmesi için üzerindeki iki takımı puan olarak geçmesi gerekiyor.

İlk 3 sıradaki takımdan birisinin play-off mücadelesi vereceği ligde 61 puanlı İstanbulspor ve 60 puana sahip Altay play-off oynamayı garantiledi. Play-off oynayacak son ekip 57 puanlı Altınordu veya 55 puana sahip Ankara Keçiörengücü'nden biri olacak.

Play-off yarı final eşleşmelerinde lig üçüncüsü ile altıncısı, lig dördüncüsü ile beşincisi karşılaşacak.

Ligde bugün oynanacak maçların programı ve puan durumu şöyle;

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