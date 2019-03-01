Suudilerden Slaven Bilic'e 14 milyon euro tazminat
West Ham United sonrasında bir süre boşta kalan ve sonrasında Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'ın başına geçen Slaven Bilic, burada da tutunamadı. Hırvat teknik adam, çıktığı 16 resmi maçta sadece 3 galibiyet alırken Al-İttihad yönetimi tarafından gönderildi. Bilic kulübün aldığı bu karar sonrasında ciddi bir tazminat bedelinin de sahibi oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
21 hafta sonunda yalnızca 15 puan toplayabilen ve 16 takımlı ligde 15. sırada bulunan Al-İttihad, Slaven Bilic'in görevine son vermişti.
Arabistan basınında yer alan haberlere göre Hırvat teknik adam Al-İttihad'dan gönderilişinin karşılığında kulüp yönetiminden 14 milyon euro alacak.
Haftalığı 440 bin eurodan 31 hafta maaş alması gereken Bilic'in sözleşmesinin feshi ile kalan parasını da alacağı ve son zamanların en büyük tazminatını cebine koyacağı aktarıldı.
Slaven Bilic'in adı, Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.
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