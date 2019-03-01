Suudilerden Slaven Bilic'e 14 milyon euro tazminat

21 hafta sonunda yalnızca 15 puan toplayabilen ve 16 takımlı ligde 15. sırada bulunan Al-İttihad, Slaven Bilic'in görevine son vermişti.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Hırvat teknik adam Al-İttihad'dan gönderilişinin karşılığında kulüp yönetiminden 14 milyon euro alacak.

Haftalığı 440 bin eurodan 31 hafta maaş alması gereken Bilic'in sözleşmesinin feshi ile kalan parasını da alacağı ve son zamanların en büyük tazminatını cebine koyacağı aktarıldı.

Slaven Bilic'in adı, Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.

Vida Bilic'e onay verdi Hırvatistan basınından TPortal'da, adı Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in eski takımına dönme ihtimaliyle ilgili bir haber kalem alındı. Haberde, siyah-beyazlı taraftarların Bilic'i çok sevdiğinden bahsedilirken, "Transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ta kırmızı bir halıyla karşılanacağından eminiz" yorumunda bulunuldu.Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın, milli takımdan eski hocası Bilic için, "Beşiktaş'ta derin izler bıraktı. Bilic'i buradaki herkes seviyor" şeklindeki görüşlerine de yer verildi.Haberde ayrıca Beşiktaş yönetiminin Bilic'le teknik direktörlük konusunda görüşme yapacağı iddia edildi.