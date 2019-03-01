ASYA LİGLERİ

Suudilerden Slaven Bilic'e 14 milyon euro tazminat

West Ham United sonrasında bir süre boşta kalan ve sonrasında Suudi Arabistan ekibi Al-İttihad'ın başına geçen Slaven Bilic, burada da tutunamadı. Hırvat teknik adam, çıktığı 16 resmi maçta sadece 3 galibiyet alırken Al-İttihad yönetimi tarafından gönderildi. Bilic kulübün aldığı bu karar sonrasında ciddi bir tazminat bedelinin de sahibi oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Slaven Bilic, Al-İttihad'da teknik direktörlük kariyerinin en kötü dönemini yaşadı.

Slaven Bilic, Al-İttihad'da teknik direktörlük kariyerinin en kötü dönemini yaşadı.

Fotoğraf: ANDREW COULDRIDGE / Reuters

21 hafta sonunda yalnızca 15 puan toplayabilen ve 16 takımlı ligde 15. sırada bulunan Al-İttihad, Slaven Bilic'in görevine son vermişti.

Arabistan basınında yer alan haberlere göre Hırvat teknik adam Al-İttihad'dan gönderilişinin karşılığında kulüp yönetiminden 14 milyon euro alacak.

Haftalığı 440 bin eurodan 31 hafta maaş alması gereken Bilic'in sözleşmesinin feshi ile kalan parasını da alacağı ve son zamanların en büyük tazminatını cebine koyacağı aktarıldı.

Slaven Bilic'in adı, Şenol Güneş'in milli takımla anlaşmasının ardından Beşiktaş ile anılıyordu.

Vida Bilic'e onay verdi
Vida Bilic'e onay verdi

Hırvatistan basınından TPortal'da, adı Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in eski takımına dönme ihtimaliyle ilgili bir haber kalem alındı. Haberde, siyah-beyazlı taraftarların Bilic'i çok sevdiğinden bahsedilirken, "Transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ta kırmızı bir halıyla karşılanacağından eminiz" yorumunda bulunuldu.Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın, milli takımdan eski hocası Bilic için, "Beşiktaş'ta derin izler bıraktı. Bilic'i buradaki herkes seviyor" şeklindeki görüşlerine de yer verildi.Haberde ayrıca Beşiktaş yönetiminin Bilic'le teknik direktörlük konusunda görüşme yapacağı iddia edildi.

El İttihad Slaven Bilic'in görevine son verdi
El İttihad Slaven Bilic'in görevine son verdi

Suudi Arabistan takımı El İttihad'da Hırvat teknik direktör Slaven Bilic'in görevine son verildi.Kulüpten yapılan açıklamada, beklenen sonuçların alınamaması nedeniyle 50 yaşındaki teknik adam Bilic ile yolların ayrıldığı bildirildi.Takımın teknik direktörlüğüne daha önce kulüpte görev yapan Şilili Jose Luis Sierra'nın getirildiği belirtildi.Bir dönem Beşiktaş'ı da çalıştıran Bilic, Eylül 2018'de El İttihad'ın başına geçmişti.Devre arasında Galatasaray'dan Garry Rodrigues ve Medipol Başakşehir'den Manuel da Costa'yı transfer eden El İttihad, 21 haftası geride kalan Suudi Arabistan Birinci Futbol Ligi'nde 15 puanla 15. sırada bulunuyor.El İttihad, Bilic'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şilili teknik adam Jose Luis Sierra'yı getirdi.

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