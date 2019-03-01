Vida'dan Bilic'e yeşil ışık

Hırvatistan basınından TPortal'da, adı Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in eski takımına dönme ihtimaliyle ilgili bir haber kalem alındı. Haberde, siyah-beyazlı taraftarların Bilic'i çok sevdiğinden bahsedilirken, "Transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ta kırmızı bir halıyla karşılanacağından eminiz" yorumunda bulunuldu.

Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın, milli takımdan eski hocası Bilic için, "Beşiktaş'ta derin izler bıraktı. Bilic'i buradaki herkes seviyor" şeklindeki görüşlerine de yer verildi.

Haberde ayrıca Beşiktaş yönetiminin Bilic'le teknik direktörlük konusunda görüşme yapacağı iddia edildi.