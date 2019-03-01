SÜPER LİG

Vida'dan Bilic'e yeşil ışık

Beşiktaş'ın Hırvat stoperi Vida, adı siyah-beyazlı takımın teknik direktörlüğü için anılan Slaven Bilic'le ilgili soruya cevap verdi. Vida, "Bilic'i buradaki herkes seviyor" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vida bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Vida bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıktı ve 1 asist yaptı.

Fotoğraf: UMIT BEKTAS / Reuters

Hırvatistan basınından TPortal'da, adı Beşiktaş teknik direktörlüğüyle anılan Slaven Bilic'in eski takımına dönme ihtimaliyle ilgili bir haber kalem alındı. Haberde, siyah-beyazlı taraftarların Bilic'i çok sevdiğinden bahsedilirken, "Transferi gerçekleşirse Beşiktaş'ta kırmızı bir halıyla karşılanacağından eminiz" yorumunda bulunuldu.

Beşiktaşlı futbolcu Vida'nın, milli takımdan eski hocası Bilic için, "Beşiktaş'ta derin izler bıraktı. Bilic'i buradaki herkes seviyor" şeklindeki görüşlerine de yer verildi.

Haberde ayrıca Beşiktaş yönetiminin Bilic'le teknik direktörlük konusunda görüşme yapacağı iddia edildi.

Son olarak Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dı çalıştıran Bilic, Beşiktaş'ta iki sezon görev almıştı..
Son olarak Suudi Arabistan ekibi El İttihad'dı çalıştıran Bilic, Beşiktaş'ta iki sezon görev almıştı..

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.