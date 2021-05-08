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Spor Tahkim Kurulundan Fenerbahçeye ret
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Tahkim Kurulu'ndan Fenerbahçe'ye ret

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin Alanyaspor maçıyla ilgili 'tekrar' başvurusunu reddetti.

Haber Merkezi İHA
Tahkim Kurulundan Fenerbahçeye ret
Emre Belözoğlu ve Çağdaş Atan maç sonu birbirlerine başarı dileklerinde bulundu.

Fenerbahçe’nin, Süper Lig’in 38. haftasında deplasmanda karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor maçında kural hatası yapıldığına dair başvurusu, dün TFF Yönetim Kurulu tarafından kabul edilmemişti. Sarı-lacivertlilerin, bu karar sonrası dün Tahkim Kurulu’na yaptığı başvurudan da olumsuz yanıt geldi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Fenerbahçe’nin başvurusu hakkında şu açıklamayı yaptı:

  • “Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin TFF Yönetim Kurulu’nun 07.05.2021 tarih ve 79 sayılı kararına karşı başvurusu incelendi. Duruşma için tayin edilen 08.05.2021 Cumartesi günü saat 14:00’de video konferans yoluyla icra edilen duruşmada Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin vekilleri Av. Alper Pirşen, Av. Uğur Oker’in ve Türkiye Futbol Federasyonu vekilleri Av. Hazer Akil, Av. Hakan Furkan Tarman’ın hazır oldukları görüldü, sözlü beyanları alındı. Yapılan müzakere neticesinde;
  • TFF Yönetim Kurulu kararında usule, esasa ve talimatlara aykırı bir yön bulunmadığı anlaşıldığından; Fenerbahçe Futbol A.Ş.’nin itirazının reddine, oybirliği ile, gerekçeli kararın bilahare açıklanmasına, karar verilmiştir.”

Penaltı iptal edilmişti

Ligin 38. haftasında oynanan karşılaşmanın 26. dakikasında Mesut Özil'in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya hamle yapan Valencia, Caulker tarafından düşürülmüştü. Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını göstermiş ancak VAR hakemi Halil Umut Meler'in uyarısıyla karar iptal edilmiş, pozisyon için ofsayt değerlendirmesi yapılmıştı.

TFF kararını verdi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeyecek
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TFF kararını verdi: Alanyaspor-Fenerbahçe maçı tekrar edilmeyecek


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