Taraftarlardan Tayfur Bingöl'e çağrı: "Come to Beşiktaş" Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yapacağı son takviyelerle transfer dönemini kapatmak istiyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan Tayfur Bingöl için Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.

Abone Ol