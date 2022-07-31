Taraftarlardan Tayfur Bingöl'e çağrı: "Come to Beşiktaş"

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor. Akdeniz ekibinin yönetimiyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, kısa içerisinde bu transferi bitirmek istiyor.
Taraftarlar harekete geçti
Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Tayfur Bingöl için siyah beyazlı taraftarlar da harekete geçti. 29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tutan Beşiktaşlı taraftalar, "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.
- Geride bıraktığımız sezon 34 maçta, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağlayan Tayfur Bingöl, sağ bekin yanı sıra sol bek ve aynı şekilde sağ kanat ile sol kanat olarak da görev yapabiliyor.
Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, ayın oyuncusu seçildi. pic.twitter.com/hNnubXlvXy
Alanyaspor'da Tayfur Bingöl, ayın oyuncusu seçildi. pic.twitter.com/hNnubXlvXy— SPOR (@yenisafakspor) April 27, 2022