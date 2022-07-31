Spor Taraftarlardan Tayfur Bingöle çağrı "Come to Beşiktaş"
FUTBOL FUTBOL TRANSFER

Taraftarlardan Tayfur Bingöl'e çağrı: "Come to Beşiktaş"

Transfer çalışmalarına devam eden Beşiktaş, yapacağı son takviyelerle transfer dönemini kapatmak istiyor. Siyah-beyazlıların transfer listesinde olan Tayfur Bingöl için Beşiktaşlı taraftarlar, sosyal medya üzerinden 'Come to Beşiktaş' çağrısı yaptı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Taraftarlardan Tayfur Bingöle çağrı: Come to Beşiktaş
Tayfur Bingöl'ün güncel piyasa değeri 1.8 milyon euro.

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor forması giyen 29 yaşındaki Tayfur Bingöl'ü kadrosuna katmak istiyor. Akdeniz ekibinin yönetimiyle görüşmelerini sürdüren siyah-beyazlılar, kısa içerisinde bu transferi bitirmek istiyor.

Taraftarlar harekete geçti

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Tayfur Bingöl için siyah beyazlı taraftarlar da harekete geçti. 29 yaşındaki oyuncunun sosyal medya hesabını yorum yağmuruna tutan Beşiktaşlı taraftalar, "Come to Beşiktaş" çağrısı yaptı.

  • Geride bıraktığımız sezon 34 maçta, 4 gol ve 10 asistle takımına katkı sağlayan Tayfur Bingöl, sağ bekin yanı sıra sol bek ve aynı şekilde sağ kanat ile sol kanat olarak da görev yapabiliyor.

Ahmet Nur Çebi'den dikkati çeken Tayfur Bingöl açıklaması
SPOR
Ahmet Nur Çebi'den dikkati çeken Tayfur Bingöl açıklaması

Tayfur Bingöl için yapılan yorumlardan bazıları
Tayfur Bingöl için yapılan yorumlardan bazıları
50 bin metreyi 45 metreye sığdırdı

50 bin metreyi 45 metreye sığdırdı

Daha önce hiç kimsenin aklına gelmemişti: Böylesi ilk kez yapıldı.
Gizli hazine yerin dibinden çıktı

Gizli hazine yerin dibinden çıktı

​Krallar için yapılmıştı: Binlerce yıl sonra keşfedildi.
10 yılda bir hizaya sokulan Türkiye yok

​Erdoğan'dan vesayet özlemi çekenlere net mesaj.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası malzemeler yola çıktı.

​Cumhuriyet tarihinin en büyük projesi.

​Kanada'da yerlilere soykırım yaptık!

​365 bin kişinin testi pozitif çıktı.
'ABD yüzünden bitmiyor'

'ABD yüzünden bitmiyor'

​Rusya'dan Ukrayna savaşı açıklaması.

​Dijital çağın oyuncaklarını alırken dikkat.
Sıcaklık uyarısı

Sıcaklık uyarısı

Bugün hava nasıl olacak?

​Rasim Özdenören edebiyata ve sanata aşıktı.

​Fonksiyonel Tıp, hastalık ortaya çıkmadan tedaviyi amaçlıyor.

Vasiyeti yerine getirildi.

​Trabzonspor, yeni sezonu kupayla açıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.