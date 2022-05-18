Ahmet Nur Çebi'den dikkati çeken Tayfur Bingöl açıklaması

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni sezon transfer çalışmalarıyla ilgili bilgilendirmede bulundu.
Alanyaspor forması giyen Tayfur Bingöl'ün "Futbolu Beşiktaş'ta bırakmak isterim" açıklaması hatırlatılarak yöneltilen transfer sorusuna cevap veren Çebi, "Beşiktaş'a oynamak istediğini söyledi ama 28 yaşında. Bizim planlamamıza göre yaşlı. Söyledikleri için teşekkür ederim. Bakalım, belki gündemimize alabiliriz" dedi.
"Cenk'le aramızda büyük fark var"
Cenk Tosun'la ilgili soruyu da tanıtlayan Ahmet Nur Çebi, "Cenk bizim evladımız. Onunla ben görüştüm ancak ücret konusunda aramızda çok büyük fark. İster miyim? Kendi şartlarımda evet" şeklinde konuştu.