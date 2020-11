Tarihi maçta Engin Fırat, Rusya’ya geçit vermedi

Uluslar Ligi’nde A Milli Futbol Takımı’nın rakiplerinden olan Rusya, Kişinev’de Türk Teknik Direktör Engin Fırat’ın çalıştırdığı Moldova‘yla karşılaştı.

Moldova için tarihi maç

Tarihi açıdan Moldova halkı için büyük önem arz eden mücadelede gol sesi çıkmazken, büyük farkla favori gösterilen Rusya’da eleştiriler artmaya başladı. Fırat, maç sonu yaptığı açıklamada, son 20 yılın en iyi Rusya takımı karşısında ekibinin iyi mücadele ettiğini ve aynı mücadeleyi pazar günü oynayacakları Yunanistan maçında da göstereceklerini söyledi.

Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.Eljif Elmas hazırladı Pandev attıGürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev attı. Pandev'in golünde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas'ın büyük katkısı oldu.C Grubu'nda mücadele edecekBu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.Elif elmas ve 37lik Pandev makedonya'yı euro21 e götürüyor pic.twitter.com/z443xB7D8w— Ligin Sefiri (@skorerkanat) November 12, 2020 EURO 2020 biletini kaptılar: 23 yılık hasret sona erdiŞenol Güneş rakip teknik adamlarla son kez WhatsApp'ta buluştuGaleri: EURO 2020'de Türkiye'yi istemeyen tek takım: \"Bize gelmesinler\"

EURO 2020 biletini kaptılar: 23 yılık hasret sona erdi 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.Macaristan son dakikada İzlanda'yı devirdiTurnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek. Slovakya 110. dakikada tur biletini kaptıKuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor. İskoçya 23 yıl sonra ilk kezİskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.We really hope that wherever you were watching from tonight, we’ve helped to put a smile on your face in an otherwise difficult year.We wish you could be here, partying long into the night in Belgrade – or having a few with your pals back home.Let's make 2021 a special year. pic.twitter.com/LbXqQHayCc— Scotland National Team (@ScotlandNT) November 12, 2020 Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi