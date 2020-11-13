AVRUPA ŞAMPİYONASI

EURO 2020 biletini kaptılar: 23 yılık hasret sona erdi

EURO 2020 play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya şampiyonaya katılma hakkı elde etti. İzlanda, Kuzey İrlanda ve Sırbistan ise elendi.

Haber Merkezi AA
İskoç futbolcular, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

İskoç futbolcular, galibiyetin ardından büyük sevinç yaşadı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Macaristan son dakikada İzlanda'yı devirdi

Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.

İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

  • Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.

Macar futbolcuların EURO 2020 sevinci.
Macar futbolcuların EURO 2020 sevinci.

Slovakya 110. dakikada tur biletini kaptı

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.

110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.

  • E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.

Slovak futbolcu Kucka, bir dönem Türkiye'de Trabzonspor forması giymişti.
Slovak futbolcu Kucka, bir dönem Türkiye'de Trabzonspor forması giymişti.

İskoçya 23 yıl sonra ilk kez

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.

  • İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.

Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi
Kuzey Makedonya ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda: Eljif Elmas getirdi, Pandev bitirdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinde Kuzey Makedonya, deplasmanda Gürcistan'ı 1-0 yenerek turnuvaya katılma hakkını kazandı.Eljif Elmas hazırladı Pandev attıGürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Boris Paichadze Stadı'nda oynanan maçta konuk takıma galibiyeti getiren golü 56. dakikada bir dönem Galatasaray forması giyen Goran Pandev attı. Pandev'in golünde Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Eljif Elmas'ın büyük katkısı oldu.C Grubu'nda mücadele edecekBu sonuçla tarihinde ilk kez Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkını elde eden Kuzey Makedonya, C Grubu'nda Hollanda, Ukrayna ve Avusturya ile yer alacak.EURO 2020, yeni tip koronavirüs nedeniyle 2021 yazına ertelenmişti.Elif elmas ve 37lik Pandev makedonya&#39;yı euro21 e götürüyor pic.twitter.com/z443xB7D8w&mdash; Ligin Sefiri (@skorerkanat) November 12, 2020 Şenol Güneş rakip teknik adamlarla son kez WhatsApp'ta buluştuGaleri: EURO 2020'de Türkiye'yi istemeyen tek takım: \"Bize gelmesinler\"

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