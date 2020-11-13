EURO 2020 biletini kaptılar: 23 yılık hasret sona erdi

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) play-off finallerinin ardından Macaristan, Slovakya ve İskoçya, turnuvaya katılmaya hak kazandı.

Macaristan son dakikada İzlanda'yı devirdi

Turnuvaya katılacak son takımların belli olacağı play-off finalleri üç maçla tamamlandı. Macaristan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu gollerle İzlanda'yı 2-1 yenerek şampiyona biletini aldı.

İzlanda'nın golünü 11. dakikada Gylfi Sigurdsson atarken, Macaristan'a galibiyeti getiren golleri 88. dakikada Loic Nego ve 90+2. dakikada Dominik Szoboszlai kaydetti.

Macaristan, F Grubu'nda Fransa, Almanya ve Portekiz ile puan mücadelesi verecek.

Slovakya 110. dakikada tur biletini kaptı

Kuzey İrlanda ile Slovakya arasında oynanan mücadelenin normal süresi, Juraj Kucka ve Milan Skriniar'ın kendi kalesine attığı gollerle 1-1 sona erdi.

110. dakikada Michal Duris ile bir gol daha bulan Slovakya, şampiyonaya katılan taraf oldu.

E Grubu'nda Slovakya'nın yanı sıra Polonya, İspanya ve İsveç yer alıyor.

İskoçya 23 yıl sonra ilk kez

İskoçya'yı sahasında ağırlayan Sırbistan, 1-0 geriye düştüğü maçın son dakikalarında bulduğu golle karşılaşmayı uzatmalara götürdü.

Uzatma bölümlerinde de eşitliğin bozulmadığı karşılaşmayı penaltı atışlarıyla 5-4 kazanan İskoçya, 23 yıl sonra büyük bir turnuvaya katılma başarısını gösterdi.

İskoçya, D Grubu'nda İngiltere, Hırvatistan ve Çekya ile mücadele edecek.

We really hope that wherever you were watching from tonight, we’ve helped to put a smile on your face in an otherwise difficult year.



We wish you could be here, partying long into the night in Belgrade – or having a few with your pals back home.



Let's make 2021 a special year. pic.twitter.com/LbXqQHayCc — Scotland National Team (@ScotlandNT) November 12, 2020