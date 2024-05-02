TFF imza sayısını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, seçim tarihiyle ilgili yeni açıklama metni yayınladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha Türk Futbol Kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.