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Spor

TFF imza sayısını açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), seçimin daha erken bir tarihe çekilmesi için kendilerine ulaşan geçerli imza sayısının 94 olduğunu açıkladı.

17:01 - 2/05/2024 Perşembe
AA
Arşiv
Arşiv

TFF, olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle güncel ve geçerli imzası bulunan delege sayısını duyurdu.


Federasyondan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Futbol Federasyonuna olağanüstü kongre çağrısıyla ulaşan imza sayısı bugün itibarıyla 109'dur. İmzalarını noter onayıyla resmen geri çeken delege sayısı 13'tür. Yetkisiz kişilerin geçersiz imza sayısı 2'dir. Sonuç itibarıyla olağanüstü genel kurul yapılması talebiyle TFF'de imzası bulunan delege sayısı 94'tür. Kamuoyunu yanıltmak maksadıyla verilen gerçek dışı beyanlara itibar edilmemesini kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadeleri kullanıldı.








#Türkiye Futbol Federasyonu
#Süper Lig
#Mehmet Büyükekşi
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