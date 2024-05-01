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Spor

TFF'den seçim tarihiyle ilgili açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, seçim tarihiyle ilgili yeni açıklama metni yayınladı. Federasyondan yapılan açıklamada, "18 Temmuz 2024 tarihine kadar görevimizin başında olduğumuzu bir kez daha Türk Futbol Kamuoyuna saygıyla ilan ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

13:49 - 1/05/2024 Çarşamba
Güncelleme: 14:07 - 1/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
TFF
TFF

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, sezon sonunda yapılacak olan seçimli genel kurul tarihinin öne çekilmesini isteyen bazı kulüpler hakkında yazılı açıklama yayınladı.


TFF'den yapılan açıklama şöyle;

'18 Temmuz'a kadar görevdeyiz'

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu; görev süresinin dolmasına 3 yıl kalmasına rağmen 18 Temmuz'da yapılacak TFF Mali Genel Kurulu'nun Seçimli Genel Kurul olarak yapılmasına karar vermiş ve bu kararı kamuoyuna ilan etmiştir"


'Kulüp menfaatleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir'

"Süreç içerisinde Süper Lig ve 1. Lig Yayın İhalesi kulüplerimize ciddi bir gelir getirecek şekilde tamamlanmış, harcama limitleri ve yabancı kuralı gibi düzenlemeler kulüp menfaatleri doğrultusunda yeniden belirlenmiştir"


'Tüm hazırlıklar mevcut işleyişi aksatmayacak şekilde'

"Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu'nun yanı sıra kurulların da görev sürelerinin bitmesine üç yıl kala, 18 Temmuz'da yapılacak Seçimli Genel Kurul öncesinde yeni sezonla ilgili tüm hazırlıklar mevcut işleyişi aksatmayacak şekilde, eksiksiz hayata geçirilmiştir"


'Olmazsa olmazımız millî takımımız'

"Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazanan A Millî Takımımızın turnuva öncesi hazırlıklarını aksatma ihtimalini bile hiçe sayan bazı kulüp yöneticilerinin, tam da Avrupa Futbol Şampiyonası'nın başlayacağı tarihlerde Seçimli Genel Kurul yapma yönündeki ısrarlı çabalarını hayretle izliyoruz"


"Bir büyük milletin tek yürek olacağı bu tarihlerde kişisel çıkarları uğruna TFF kongresi yapılmasını talep etmek abesle iştigalden daha fazlası değildir"


"Tüm Türkiye'nin A Millî Futbol Takımımızla birlikte Avrupa Futbol Şampiyonası'na konsantre olacağı bir dönemde ısrarla acele seçim yapılmasını isteyen azınlığın asıl hedefi ve amacı nedir?"


'Asla izin verilmeyecektir'

"Kongre için ilan edilen tarihin öne çekilmesi için TFF Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerine, yakınlarına, TFF Genel Kurul üyelerine, kulüplerin sponsorlarına tehdit mesajları gönderen, toplumsal huzura zarar verecek kavgacı bir tavır takınan bu azınlığın, çoğunluk üzerinde tahakküm kurma çabalarına asla izin verilmeyecektir"





#TFF
#Mehmet Büyükekşi
#Süper Lig
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