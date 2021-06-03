TFF'ye yabancı sınırıyla ilgili erteleme talebi

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenen tanıtım programına, Riva'ya yapılan toplantı nedeniyle çevrimiçi olarak katıldı.

Cengiz, "Türkiye Futbol Federasyonu'ndaki (TFF) toplantı konularından biri harcamalarla ilgili. En çok harcama geçen yıl olduğu gibi bu yıl da bizde. 370 milyon ama bu brüt. Bunun düzeltilmesini istiyoruz. Dün getirilen yabancı sınırlamasının da ertelenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Federasyon ne karar almıştı?

TFF tarafından bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, yabancı kuralı ile ilgili ve mücadele edecek takım sayıları hakkında şu iki karar alınmıştı:

“Süper Lig kulüpleri 2021-2022 sezonunda en fazla 14, 2022-2023 sezonunda en fazla 12, 2023-2024 sezonunda en fazla 10 yabancı uyruklu futbolcuyu tescil ettirerek A Takım listesi ile müsabaka isim listesinde bulundurabilecektir. Ancak bu futbolculardan 2021-2022 sezonunda en fazla 8 futbolcu, 2022-2023 sezonunda en fazla 7 futbolcu, 2023-2024 sezonunda en fazla 6 futbolcu aynı anda sahada yer alabilecektir. ”

“Süper Lig 2021 - 2022 Sezonunda 20 takım, 2022 - 2023 Sezonunda 19 takım, 2023 - 2024 sezonundan itibaren ise 18 takım ile oynanacaktır. ”