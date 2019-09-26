Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına dair tüm bilgiler
2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.
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Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın biletleri ise satışa çıktı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:
Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Batı Alt VIP Tribün 400 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 100 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 80 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 70 TL.
Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.
Beşiktaş'ta Fikret Orman istifa etti
Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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