Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
SÜPER LİG

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına dair tüm bilgiler

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. haftasında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı konuk ediyor. Peki Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Detayları haberimizde bulabilirsiniz. Ayrıca karşılaşmanın 3 boyutlu canlı anlatımı Yeni Şafak Spor'da olacak.

Haber Merkezi Diğer
Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo mavililer 2-1 kazanmıştı.

Geçtiğimiz sezon Trabzon'da oynanan maçı bordo mavililer 2-1 kazanmıştı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın biletleri ise satışa çıktı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Batı Alt VIP Tribün 400 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 100 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 80 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 70 TL.

  • Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
  • Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de 6. haftada oynanacak derbilerin hakemleri belli oldu
Süper Lig'de 6. haftada oynanacak derbilerin hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.Kritik maçta görev yapacak diğer hakemler şöyle;Orta hakem: Cüneyt ÇakırYardımcılar: Bahattin Duran, Tarık Ongun4. Hakem: Zorbay KüçükVAR: Koray GençerlerAVAR: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy Trabzonspor-Beşiktaş maçına Ali PalabıyıkSüper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak oldu.Orta hakem: Ali PalabıyıkYardımcılar: Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz4. hakem: Caner AkVAR: Serkan TokatAVAR: Burak Şeker, İbrahim Çağlar Uyarcan 📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Eylül 2019 Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;27 Eylül Cuma:20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)28 Eylül Cumartesi:15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)29 Eylül Pazar:14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)30 Eylül Pazartesi:20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW&mdash; Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Eylül 2019

Beşiktaş'ta Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, siyah-beyazlı kulüpteki görevini tamamlamayı düşündüğünü söyledi. Beşiktaş'ta kan değişikliğine ihtiyaç var diyen Orman, yarın olağanüstü toplanacaklarını belirtti.Fikret Orman'ın açıklamaları şöyle;"Stat yapılırken hayatımı burada geçirdim her tuğlada emeğim var"Buradaki tek amacım Beşiktaş'a hizmet etmek oldu, başka bir amaç için burada bulunmadım. Ben Beşiktaş başkan olduğum sürece kimsenin kaldıraç noktası olmadım tribünlerle bir yere gelmedim tüm desteğimi Beşiktaş taraftarından aldım. Başkanlık süresinde kimseye askıntı olmadım kimseden bir şey istemedim hiçbir kampanya yapmadım. Stadı 1 sene içinde 2 üzerinde kurumdan geçer izin aldık ortada hiçbir izin yok Cumhurbaskanımız bize çok destek oldu. Stat yapılırken hayatımı burada geçirdim her tuğlada emeğim var. İzinleri aldık, stadı yaptık. 2 sene göçebe gibi oynadık. FFP yüzünden Avrupa'ya gidemedik. Beşiktaş'ın geliri yoktu. "Namusumuzla irdelendik"Taraftar gruplarından destek istemedim zaten destek de görmedik. Hatırlıyorum Olimpiyat'ta bir maçta geriye düşünce tribünler boşalmıştı. Futbol takımımıza birçok star oyuncuyu kattık. Mario Gomez'ler, Demba Ba'lar geldi. Bu süreçte Beşiktaş taraftarıyla hep beraberdik. Türkiye'nin her yerine gittik. Çorum, Van, Kars, Uşak... Beşiktaşlıları bir araya getirmek için yaptım bunları. Beşiktaş TV'yi kapattık ama müthiş bir yer yaptık burayı. Geçen sene iç dinamiklerle uğraşmak zorunda kaldık. Kısır çekişmeler, sosyal medyadan insanları örgütlemek... Dışarıdan anlatılmaz, bunlarla muhatap olmak çok yorucu bir şey. Namusumuzla irdelendik ve bu bir tezahürat haline geldik. Artık anlamaya başladım. Pusu kültüründen işler daha farklı noktaya gitmeye başladı. Artık hep bir olumsuzluk var. İnsanlar mutsuz."Beşiktaş'taki görevimi tamamlıyorum"Ben bu süreci yaparken hep Beşiktaş'a faydam olsun diye yaptım, kimseyle kavga etmedim. Ettiklerimle de Beşiktaş menfaatleri için ettim. Kavgam Beşiktaş'la alakalıydı. Artık o süreçten sonra da 'Ben bu işi neden yapıyorum?' diye kendimi sorgulamaya başladım. Benim mevcudiyetimin Beşiktaş'a zarar verdiğini görüyorum. Beşiktaş'ta bir kan değişikliğine ihtiyaç var. Yarın Beşiktaş yönetimini toplayacağım. Beşiktaş'taki görevimi tamamlıyorum. Ben kimseye bir kötülük yapmadım. Ne yaptıysam Beşiktaş için yaptım. Helal hoş olsun.Video: Fikret Orman: Beşiktaş'taki sürecimi tamamlıyorum

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