Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasına dair tüm bilgiler

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın biletleri ise satışa çıktı. Şenol Güneş Spor Kompleksi Medical Park Stadyumu’nda oynanacak karşılaşmanın bilet fiyatları şöyle:

Batı Alt VIP Tribün 500 TL, Batı Alt VIP Tribün 400 TL, Batı Alt VIP Tribün 300 TL, Batı Alt VIP Tribün 200 TL, Kategori 1 Batı Alt Tribün / Batı Üst Tribün 100 TL, Kategori 2 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 90 TL, Kategori 3 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 80 TL, Kategori 4 Doğu Alt Tribün / Doğu Üst Tribün 70 TL.

Trabzonspor-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

Trabzonspor, Süper Lig'in 6. haftasında 29 Eylül Pazar günü saat 19.00'da sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Mücadele beINSPORTS'tan naklen yayınlanacak. Karşılaşmada Ali Palabıyık düdük çalacak.

Süper Lig'de 6. haftada oynanacak derbilerin hakemleri belli oldu Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.Kritik maçta görev yapacak diğer hakemler şöyle;Orta hakem: Cüneyt ÇakırYardımcılar: Bahattin Duran, Tarık Ongun4. Hakem: Zorbay KüçükVAR: Koray GençerlerAVAR: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy Trabzonspor-Beşiktaş maçına Ali PalabıyıkSüper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak oldu.Orta hakem: Ali PalabıyıkYardımcılar: Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz4. hakem: Caner AkVAR: Serkan TokatAVAR: Burak Şeker, İbrahim Çağlar Uyarcan 📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Eylül 2019 Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;27 Eylül Cuma:20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)28 Eylül Cumartesi:15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)29 Eylül Pazar:14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)30 Eylül Pazartesi:20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Eylül 2019

Beşiktaş'ta Fikret Orman istifa etti

Beşiktaş'ta Trabzonspor maçı öncesi flaş bir gelişme yaşandı. Başkan Fikret Orman, mevcutiyetinin Beşiktaş'a zarar verdiğini düşündüğünü belirterek görevinden istifa ettiğini açıkladı.