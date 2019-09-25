Süper Lig'de 6. haftada oynanacak derbilerin hakemleri belli oldu
SÜPER LİG

Süper Lig'de 6. haftada oynanacak derbilerin hakemleri belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray-Fenerbahçe derbisini Cüneyt Çakır'ın Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını ise Ali Palabıyık'ın yöneteceğini açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.


Kritik maçta görev yapacak diğer hakemler şöyle;

  • Orta hakem: Cüneyt Çakır
  • Yardımcılar: Bahattin Duran, Tarık Ongun
  • 4. Hakem: Zorbay Küçük
  • VAR: Koray Gençerler
  • AVAR: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy

Cüneyt Çakır'ın son dört Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Galatasaray derbi karnesi.
Cüneyt Çakır'ın son dört Galatasaray-Fenerbahçe, Fenerbahçe-Galatasaray derbi karnesi.

Trabzonspor-Beşiktaş maçına Ali Palabıyık

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak oldu.

  • Orta hakem: Ali Palabıyık
  • Yardımcılar: Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
  • 4. hakem: Caner Ak
  • VAR: Serkan Tokat
  • AVAR: Burak Şeker, İbrahim Çağlar Uyarcan

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

27 Eylül Cuma:

  • 20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:

  • 15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

  • 17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)

  • 20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:

  • 14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)

  • 16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

  • 16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

  • 19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:

  • 20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)

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