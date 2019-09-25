Süper Lig'de 6. haftada oynanacak derbilerin hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.





Kritik maçta görev yapacak diğer hakemler şöyle;

Orta hakem: Cüneyt Çakır

Yardımcılar: Bahattin Duran, Tarık Ongun

4. Hakem: Zorbay Küçük

VAR: Koray Gençerler

AVAR: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy

Trabzonspor-Beşiktaş maçına Ali Palabıyık

Süper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak oldu.



Orta hakem: Ali Palabıyık

Yardımcılar: Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

4. hakem: Caner Ak

VAR: Serkan Tokat

AVAR: Burak Şeker, İbrahim Çağlar Uyarcan

📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Eylül 2019

Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;

27 Eylül Cuma:

20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)

28 Eylül Cumartesi:

15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)

17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)

20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)

29 Eylül Pazar:

14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)

16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)

16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)

19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)

30 Eylül Pazartesi:

20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)