Süper Lig'de 6. haftada oynanacak derbilerin hakemleri belli oldu

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 6'ncı haftasında maçları yönetecek hakemler açıklandı. Cumartesi günü oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde Cüneyt Çakır görev yapacak. Haftanın diğer önemli mücadelesi olan Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasında ise Ali Palabıyık düdük çalacak.
Kritik maçta görev yapacak diğer hakemler şöyle;
- Orta hakem: Cüneyt Çakır
- Yardımcılar: Bahattin Duran, Tarık Ongun
- 4. Hakem: Zorbay Küçük
- VAR: Koray Gençerler
- AVAR: Volkan Bayarslan, Mustafa Emre Eyisoy
Trabzonspor-Beşiktaş maçına Ali Palabıyık
Süper Lig Cemil Usta Sezonunun altıncı haftasında oynanacak Trabzonspor-Beşiktaş karşılaşmasını Ali Palabıyık yönetecek. Palabıyık’ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Caner Ak oldu.
- Orta hakem: Ali Palabıyık
- Yardımcılar: Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
- 4. hakem: Caner Ak
- VAR: Serkan Tokat
- AVAR: Burak Şeker, İbrahim Çağlar Uyarcan
📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW
📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Eylül 2019
Süper Lig'de 6'ncı hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle;
27 Eylül Cuma:
20.30 Medipol Başakşehir-Çaykur Rizespor (Fırat Aydınus)
28 Eylül Cumartesi:
15.00 Yukatel Denizlispor-Kasımpaşa (Tugay Kaan Numanoğlu)
17.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor (Halil Umut Meler)
20.00 Galatasaray-Fenerbahçe (Cüneyt Çakır)
29 Eylül Pazar:
14.00 İttifak Holding Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor (Alper Ulusoy)
16.30 Antalyaspor-BtcTurk Yeni Malatyaspor (Bahattin Şimşek)
16.30 MKE Ankaragücü-Gençlerbirliği (Ümit Öztürk)
19.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Ali Palabıyık)
30 Eylül Pazartesi:
20.00 Gazişehir Gaziantep-Göztepe (Ali Şansalan)
📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW
📌 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 6. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. pic.twitter.com/WLquzubrCW— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 25 Eylül 2019
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