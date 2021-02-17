Spor Trabzonspor hız kesmeyecek
SÜPER LİG

Trabzonspor hız kesmeyecek

Süper Ligde 6 maçlık galibiyet serisi yakalayan Trabzonspor, zor bir dönemece giriyor. Bordo-mavililerin ligdeki kaderini sırasıyla oynayacağı Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçları belirleyecek. Fırtına’nın hedefi bu üç maçtan 9 puan.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
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Son haftalarda gösterdiği performansla galibiyet serisini 6 maça çıkartıp, ligde 45 puanla 4. sıraya yerleşen Trabzonspor’un kaderini üç İstanbul takımıyla oynayacağı maçlar belirleyecek. Cuma günü deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak olan bordo-mavililer, daha sonra sahasında zorlu Fenerbahçe karşılaşmasına çıkıp üç maçlık serinin son ayağında da Kasımpaşa ile İstanbul’da karşılaşacak.

Başakşehir maçını kazanması halinde Fenerbahçe ile sahasında adeta final niteliğinde bir maç oynayacak olan bordo-mavililerin zirvedeki kaderi, bir ölçüde Başakşehir maçına bağlı.

  • "Her hafta gelişiyoruz"
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, her hafta geliştiklerini ve her maçı final niteliğinde oynadıklarını söyledi. Öncelikle hedeflerinin oynadıkları futbolu her hafta biraz daha geliştirmek ve üzerine koymak olduğunu belirten Avcı, “Puan cetveline takılıp kalmak gibi alışkanlığımız yok. Maçları ‘kolay’ ya da ‘zor’ diye değerlendirmiyoruz. Tüm rakiplerimize saygı gösterip aynı ciddiyetle hazırlanıyoruz. Her hafta oyun olarak üzerine koyan ve kazanmayı alışkanlık haline getiren bir ekip oluşturduk. Tabi ki eksiklerimiz var. Sabırlı oyun anlayışımızı ve takım savunmamızı hücum organizasyonları ile geliştirip coşkulu oynayan bir takım olmak istiyoruz” diye konuştu.

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