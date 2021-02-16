Spor Trabzonspor, sakatlıkların önlenebilmesi için yapay zeka platformuyla anlaşma sağladı
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Trabzonspor, sakatlıkların önlenebilmesi için yapay zeka platformuyla anlaşma sağladı

Trabzonspor Kulübü, oyuncu sakatlıklarının önlenebilmesi için Monilabb Dijital Sistemleri ile 3 yıllık iş birliği anlaşması yaptı.

Haber Merkezi AA
Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.
Abdullah Avcı'nın çalıştırdığı Trabzonspor ligde 4. sırada yer alıyor.

Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Türkiye'nin bu alandaki tek yazılımı ve yapay zeka platformu olan Monilabb Dijital Sistemleri ile 3 yıllık iş birliği anlaşması yapıldığı belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Bilim ve teknolojiyi en verimli şekilde kullanan teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın isteği doğrultusunda gerçekleştirilen iş birliğiyle oyuncularımıza uygulanan tüm ölçüm ve antrenman verileri yapay zeka (AI) tabanlı Monilabb Dijital Platformunda analiz edilerek yorgunluk, toparlanma ve sakatlık risk seviyeleri belirlenecek. Bu veriler sayesinde Atletik Performans ve Sağlık Departmanlarımızın gerekli önlemleri alması sağlanacak. İş birliği kapsamında ayrıca, yaşanabilecek sakatlık ve Kovid-19 süreçlerinin yönetimi konusunda Sağlık Departmanımıza destek de verilecek."

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