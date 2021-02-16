Spor Trabzonsporda vaka sayısı artmaya devam ediyor
SÜPER LİG

Trabzonspor'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Trabzonspor'da iki futbolcunun ve bir A Takım personelinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonspor ligde 4. sırada bulunuyor.
Trabzonspor ligde 4. sırada bulunuyor.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı öncesinde, bordo-mavili ekipte koronavirüs şoku yaşanıyor.

Vaka sayısı 6 oldu

Trabzonspor'da ekipte geçtiğimiz hafta bazı oyuncuların test sonuçları pozitif olarak neticelenirken, rutin olarak yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi. 2 oyuncunun yanı sıra A takım personelinden de 1 kişinin testi pozitif çıktı. Açıklanan bu rakamlarla birlikte Trabzonspor’da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6’ya ulaştı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınırken tedavilerine de başlandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

  • "Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır"

Trabzonspor, sakatlıkların önlenebilmesi için yapay zeka platformuyla anlaşma sağladı
SPOR
Trabzonspor, sakatlıkların önlenebilmesi için yapay zeka platformuyla anlaşma sağladı

Abdullah Avcı Trabzonspor'da rekor peşinde
SPOR
Abdullah Avcı Trabzonspor'da rekor peşinde

Abone Ol Google News
Çocuğu özel okula gidenler dikkat

Çocuğu özel okula gidenler dikkat

​Eğitim ücretinin kısmen iadesi kararlaştırıldı.
Katlanabilir iPhone geliyor

Katlanabilir iPhone geliyor

​2023 yılında satışa çıkabilir.
Ailelerin metanetibize ders verdi

​Bakan Soylu Gara operasyonu ile ilgili Meclis'te açıklama yapıyor.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Trabzon İl Kongresinde konuşuyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den flaş açıklamalar.

Türkiye'yi ithalat yapmaya zorluyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.