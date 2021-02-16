Trabzonspor'da vaka sayısı artmaya devam ediyor

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak olan Medipol Başakşehir-Trabzonspor maçı öncesinde, bordo-mavili ekipte koronavirüs şoku yaşanıyor.

Vaka sayısı 6 oldu

Trabzonspor'da ekipte geçtiğimiz hafta bazı oyuncuların test sonuçları pozitif olarak neticelenirken, rutin olarak yapılan testlerde 2 futbolcuda daha pozitif bulgulara rastlandığı belirtildi. 2 oyuncunun yanı sıra A takım personelinden de 1 kişinin testi pozitif çıktı. Açıklanan bu rakamlarla birlikte Trabzonspor’da Covid-19 testi pozitif çıkan futbolcu sayısı 6’ya ulaştı. Test sonuçları pozitif çıkan isimler izolasyon altına alınırken tedavilerine de başlandı.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde;

"Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Rutin olarak gerçekleştirdiğimiz COVID 19 testlerinin sonucunda iki futbolcumuz ve bir A Takım personelimizde pozitif vakaya rastlanmıştır. İzolasyona alınan futbolcularımız ve personelimizin tedavisine başlanmıştır"

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