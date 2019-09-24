Trabzonspor uzatmada yıkıldı
SÜPER LİG

Trabzonspor uzatmada yıkıldı

Trabzonspor deplasmanda Sivasspor karşısında 3. dakikada Avdijaj ile öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. 41’de Fernando ve 90+6’da Uğur Çiftçi’nin gollerine engel olamayan bordo-mavililer ilk yenilgisini aldı. Trabzonspor’da Sörloth 80’de penaltı kaçırırken, Sivasspor’un ise 2 topu direkten döndü.

Ali Kemal Yazıcı Yeni Şafak
Sivassporlu oyuncuların gol sevinci

Sivassporlu oyuncuların gol sevinci

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda öne geçtiği maçta Demir Grup Sivasspor’a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. İki takım da maçı kazanmak amacıyla açık futbolu tercih edince mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya çıkarken, Trabzonspor, 3. dakikada Sörloth’un pasında Avdijaj’ın vuruşuyla 1-0 öne geçti. 6’da Mert Hakan’ın şutunu Uğurcan kornere tokatladı. 36’da Sosa’nın soldan kullandığı kornerde Campi’nin kafa vuruşunda Samassa gole izin vermedi. 41. dakikada Emre Kılınç’ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, açıyı kapatmaya çalışan Uğurcan’ın yanından yaptığı plase vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 45+1’de Hakan’ın şutu direkten döndü. 55’de Emre Kılınç’ın şutu Uğurcan’dan dönerken, Yatabare topa dokunamayınca auta gitti. 58’de Mert Hakan’ın sert vuruşunu Uğurcan son anda kornere çeldi. 77’de hakem ceza sahasında Sörloth’a yapılan faul nedeniyle VAR’a gitti ve pozisyonu izledikten sonra penaltı verdi. Atışı kullanan Sörloth topu dışarı attı. 83’de Hakan’ın şutu direkten döndü. 90+6’da Yatabare’nin uzun pasında soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi skoru belirledi: 2-1.

  • Abdülkadir’le 4 yıllık imza
  • Trabzonspor, Abdülkadir Parmak’ın sözleşmesinin 2024 tarihine kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon 2 milyon 600 bin TL, 2020-21’de 2 milyon 990 bin TL, 2021-22’de 3 milyon 438 bin 500 TL, 2022-23’de 3 milyon 954 bin TL, 2023-24 sezonu için ise 4 milyon 547 bin TL yıllık ücret alacağı açıklandı.
  • Penaltı kabusu sürüyor
  • Trabzonspor’da penaltı şanssızlığı devam ediyor. Bordo-mavili takımda dünkü maçın 77. dakikasında kendisine yapılan faul sonucu penaltı atışını kullanan Aleksander Sörloth topu dışarı atarak takımını öne geçirme şansını kaçırdı. Trabzonspor’da bu sezon daha önceden 15 Ağustos’taki UEFA Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Antony Nwakaeme ve bordo-mavililerin 22 Ağustos’ta oynadığı ve 3-1 kazandığı AEK maçında ise Jose Sosa penaltı kaçırmıştı.
  • Avdijaj ilk golünü attı Uğurcan elinden geleni yaptı
  • Trabzonspor’un 23 yaşındaki Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj bordo-mavili forma ile ilk golünü attı. Eksiklikler nedeniyle sıkıntı çeken Trabzonspor’un genç oyuncusu Safa Kınalı da ilk kez 21 kişilik kadroya dahil edildi. Bordo-mavillerin genç kalecisi Uğurcan Çakır son maçlardaki başarılı performansını sürdürürken, dünkü karşılaşmada da yine bir çok tehlikeyi önledi ancak uzatmada gelen gol sonrası saha ortasında yıkılıp kaldı.
  • Detaylarda hata yapıyoruz
  • Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın geneline baktığınızda daha iştahlı bir Trabzonspor vardı. Oyunun genelinden memnunum ama penaltı dahil olmadı. Mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadık. Detay hesabında hata yapıyoruz. Basit gördüğümüz pozisyonlar bize pahalıya mal oluyor. Umarım telafi eder üstesinden geliriz” dedi. Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili konuşan Karaman, “Rakibin adı, rengi yok. Her maç zor maç. Hazırlığımızı yapacağız, kazanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Karaman maç sonu basın toplantısında ise şunları söyledi; “Özellikle deplasmanlarda penaltı da dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları gol yapamazsanız zorlanırsınız. Biz de detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm. Çalışacağız, devam edeceğiz.”
  • Formaya yeni sponsor
  • Trabzonspor, formanın kol kısmı için yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL bedel ödeyecektir” denildi.

Falcao’ya saygısızlık yapıldı
Falcao’ya saygısızlık yapıldı

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 Galatasaray’da Radamel Falcao’nun maça yedek başlaması ve beraberlik golünün yenilmesinin ardından son dakikalarda oyuna girmesi Kolombiya basınında tepkiyle karşılandı. Alerta Bogato adlı internet sitesinde Falcao’nun yedek kalmasının beklenmeyen bir karar olduğu belirtildi. AS Colombia’da, “Galatasaray galibiyeti kaçırdı, Falcoa sadece 3 dakika oynadı” ifadeleriyle yıldız golcünün oyunda kaldığı 3 dakikada skoru değiştirecek bir şey yapamadığı yazıldı. Falcao hakkındaki karara en sert eleştiri Publimetro’dan geldi. Gazetede yer alan haberde, “Galatasaray’da Falcao’ya saygısızlık” manşeti yer aldı. Haberin detayında tecrübeli golcünün dinlendirilmek için yedek bırakıldığı ancak oyunun uzatma dakikalarında sahaya sürülmesinin “saygısızlık” olduğu belirtildi. Andone şut çekemeden bitirdiGalatasaray’da Falcao’nun yerine ilk kez 11’de forma giyen ve 83 dakika sahada kalan Florin Andone ise, Yeni Malatyaspor kalesine şut çekemedi. Topla 26 kez topla buluşan Rumen forvet, yüzde 37.5 isabet ile 6 kez isabetli pas yapabildi. Girdiği 4 ikili mücadelenin birini kazanabilen Andone, 7 hava topu mücadelesinin 4’ünde başarılı oldu. 26 yaşındaki oyuncu için 2 kez ofsayt bayrağı kalkarken, Andone 2 kez de faule maruz kaldı.Deplasman fobisi Süper Lig’in 5. haftasında Yeni Malatya maçında berabere kalan G.Saray, bu sezon 3. dış saha maçında 5. puanını kaybetti. Ligde 2017 yılından beri iç saha mağlubiyeti almayan sarı-kırmızılılar, dış sahada ise 3 puan çıkartmakta zorlanıyor. 2015-16 sezonundan beri dış sahada 71 maça çıkan G.Saray, sadece 29 galibiyet alabiliken, 24 yenilgi ve 18 beraberlik aldı.Divanda birlik kararı: SORUNU ÇÖZECEĞİZEmlak Konut GYO’nun Riva-Florya projeleri için imzalanan sözleşmeyi geçen hafta feshetmesi üzerine olağanüstü toplanan Galatasaray Divan Kurulu’ndan tavsiye ve bütünlük kararı çıktı. Buna göre başkan Mustafa Cengiz, eski başkan Dursun Özbek ve Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu bir araya gelecek ve komisyon kuracak. Sarı-kırmızılı kulübün borçlarını sıfırlayacağı gözüyle bakılan Riva-Florya projesinin hayata geçmesi gerektiğini düşünülürken, rafa kalkan Kemerburgaz projesi için tekrar çalışma yapılacak. Olağanüstü Divan Kurulu Toplantısı’nın ardından konuşan Başkan Mustafa Cengiz, “Bu işin sükunetle, sulh ile hem devletimizin hem Galatasaray’ın hem de müteahhitlerin yararına olacak şekilde çözüleceğine inanıyorum. Galatasaray’ın gizli saklı bir şeyi yok” dedi. Cengiz, F.Bahçe derbisi ile ilgili olarak ise “Hiçbir endişemiz yok. Aslanlar gibi çıkarız oynarız. İnşallah hak ettiğimiz galibiyeti alırız” açıklamasını yaptı. Galeri: FIFA'nın açıkladığı yılın 11'inde tartışma çıktı

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