Trabzonspor uzatmada yıkıldı

Süper Lig’in 5. haftasında Trabzonspor deplasmanda öne geçtiği maçta Demir Grup Sivasspor’a uzatmalarda yediği golle 2-1 mağlup oldu. İki takım da maçı kazanmak amacıyla açık futbolu tercih edince mücadele gücü yüksek bir oyun ortaya çıkarken, Trabzonspor, 3. dakikada Sörloth’un pasında Avdijaj’ın vuruşuyla 1-0 öne geçti. 6’da Mert Hakan’ın şutunu Uğurcan kornere tokatladı. 36’da Sosa’nın soldan kullandığı kornerde Campi’nin kafa vuruşunda Samassa gole izin vermedi. 41. dakikada Emre Kılınç’ın soldan savunmanın arkasına gönderdiği topa hareketlenen Fernando, açıyı kapatmaya çalışan Uğurcan’ın yanından yaptığı plase vuruşla skoru eşitledi: 1-1. 45+1’de Hakan’ın şutu direkten döndü. 55’de Emre Kılınç’ın şutu Uğurcan’dan dönerken, Yatabare topa dokunamayınca auta gitti. 58’de Mert Hakan’ın sert vuruşunu Uğurcan son anda kornere çeldi. 77’de hakem ceza sahasında Sörloth’a yapılan faul nedeniyle VAR’a gitti ve pozisyonu izledikten sonra penaltı verdi. Atışı kullanan Sörloth topu dışarı attı. 83’de Hakan’ın şutu direkten döndü. 90+6’da Yatabare’nin uzun pasında soldan ceza sahasına giren Uğur Çiftçi skoru belirledi: 2-1.

Abdülkadir’le 4 yıllık imza

Trabzonspor, Abdülkadir Parmak’ın sözleşmesinin 2024 tarihine kadar uzatıldığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi. Bordo-mavili kulüpten KAP’a yapılan açıklamada, 24 yaşındaki oyuncunun bu sezon 2 milyon 600 bin TL, 2020-21’de 2 milyon 990 bin TL, 2021-22’de 3 milyon 438 bin 500 TL, 2022-23’de 3 milyon 954 bin TL, 2023-24 sezonu için ise 4 milyon 547 bin TL yıllık ücret alacağı açıklandı.

Penaltı kabusu sürüyor



Trabzonspor’da penaltı şanssızlığı devam ediyor. Bordo-mavili takımda dünkü maçın 77. dakikasında kendisine yapılan faul sonucu penaltı atışını kullanan Aleksander Sörloth topu dışarı atarak takımını öne geçirme şansını kaçırdı. Trabzonspor’da bu sezon daha önceden 15 Ağustos’taki UEFA Avrupa Ligi’ndeki Sparta Prag ile 2-2 berabere kaldıkları maçta Antony Nwakaeme ve bordo-mavililerin 22 Ağustos’ta oynadığı ve 3-1 kazandığı AEK maçında ise Jose Sosa penaltı kaçırmıştı.

Avdijaj ilk golünü attı Uğurcan elinden geleni yaptı

Trabzonspor’un 23 yaşındaki Kosovalı oyuncusu Donis Avdijaj bordo-mavili forma ile ilk golünü attı. Eksiklikler nedeniyle sıkıntı çeken Trabzonspor’un genç oyuncusu Safa Kınalı da ilk kez 21 kişilik kadroya dahil edildi. Bordo-mavillerin genç kalecisi Uğurcan Çakır son maçlardaki başarılı performansını sürdürürken, dünkü karşılaşmada da yine bir çok tehlikeyi önledi ancak uzatmada gelen gol sonrası saha ortasında yıkılıp kaldı.

Detaylarda hata yapıyoruz



Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Maçın geneline baktığınızda daha iştahlı bir Trabzonspor vardı. Oyunun genelinden memnunum ama penaltı dahil olmadı. Mağlubiyeti hak edecek oyun oynamadık. Detay hesabında hata yapıyoruz. Basit gördüğümüz pozisyonlar bize pahalıya mal oluyor. Umarım telafi eder üstesinden geliriz” dedi. Gelecek hafta oynayacakları Beşiktaş maçı ile ilgili konuşan Karaman, “Rakibin adı, rengi yok. Her maç zor maç. Hazırlığımızı yapacağız, kazanmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı. Karaman maç sonu basın toplantısında ise şunları söyledi; “Özellikle deplasmanlarda penaltı da dahil olmak üzere bulduğunuz pozisyonları gol yapamazsanız zorlanırsınız. Biz de detayda yaşadığımız zorluğun faturasını mağlubiyetle ödedik. Üzgünüm. Çalışacağız, devam edeceğiz.”

Formaya yeni sponsor

Trabzonspor, formanın kol kısmı için yeni bir sponsorluk anlaşmasına imza attı. Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, “Şirketimiz ile QNB Finansbank A.Ş. arasında yürütülen görüşmeler neticesinde 3 yıllık anlaşma sağlanmıştır. Varılan anlaşma uyarınca, QNB Finansbank A.Ş. logosu, sözleşme süresince, profesyonel futbol takımımızın maç formasının kolunda, tüm resmi ve özel maçlarda yer alacaktır. Buna karşılık QNB Finansbank şirketimize, yıllık 1,9 Milyon TL bedel ödeyecektir” denildi.