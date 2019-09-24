Kolombiya basını: Falcao’ya saygısızlık yapıldı

Süper Lig’in 5. haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile 1-1 Galatasaray’da Radamel Falcao’nun maça yedek başlaması ve beraberlik golünün yenilmesinin ardından son dakikalarda oyuna girmesi Kolombiya basınında tepkiyle karşılandı.

Alerta Bogato adlı internet sitesinde Falcao’nun yedek kalmasının beklenmeyen bir karar olduğu belirtildi. AS Colombia’da, “Galatasaray galibiyeti kaçırdı, Falcoa sadece 3 dakika oynadı” ifadeleriyle yıldız golcünün oyunda kaldığı 3 dakikada skoru değiştirecek bir şey yapamadığı yazıldı. Falcao hakkındaki karara en sert eleştiri Publimetro’dan geldi. Gazetede yer alan haberde, “Galatasaray’da Falcao’ya saygısızlık” manşeti yer aldı. Haberin detayında tecrübeli golcünün dinlendirilmek için yedek bırakıldığı ancak oyunun uzatma dakikalarında sahaya sürülmesinin “saygısızlık” olduğu belirtildi.

Andone şut çekemeden bitirdi

Galatasaray’da Falcao’nun yerine ilk kez 11’de forma giyen ve 83 dakika sahada kalan Florin Andone ise, Yeni Malatyaspor kalesine şut çekemedi. Topla 26 kez topla buluşan Rumen forvet, yüzde 37.5 isabet ile 6 kez isabetli pas yapabildi. Girdiği 4 ikili mücadelenin birini kazanabilen Andone, 7 hava topu mücadelesinin 4’ünde başarılı oldu. 26 yaşındaki oyuncu için 2 kez ofsayt bayrağı kalkarken, Andone 2 kez de faule maruz kaldı.



