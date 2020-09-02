SÜPER LİG

Trabzonspor’da anlayış değişti

UEFA Finansal Fair Play şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Trabzonspor’da, 8 Nisan 2018’den beri görevde bulunan yönetim, transferde ve ekonomide izlediği politikalar sonrası UEFA’nın kara listesinde çıkma yolunda ilerlerken, kulübün geleceği için de transfer politikasını tamamen değiştirdi.

Haber Merkezi İHA
Trabzonspor

Trabzonspor

Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü


Trabzonspor’da 2013 ile 2018 yılları arasında yapılan transferler, uygulanan ekonomik politikalar nedeniyle bordo-mavili kulüp UEFA’nın kara listesinde yer aldı. Finansal Fair Play Kurallarını yerine getiremediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından bir yıl men cezası alan Karadeniz ekibi, buradan gelecek olan gelirlerden de oldu.
133 milyon Euro’luk servet
Trabzonsor, 2013-2018 yıllarında transfer ettiği oyunculara adeta servet döktü. Ödenen yüksek bonservis bedellerinin yanı sıra oyunculara ödenen yıllık maaşlar ise Karadeniz ekibinin adeta belini büktü.

Sportif başarının da yakalanamaması üzerine bordo-mavili kulüp TFF, UEFA ve FIFA ile karşı karşıya kaldı. UEFA’ya verilen taahhütlerin de yerine getirilmemesi üzerine Karadeniz ekibi kara listede yer aldı.

Bordo-mavililer, söz konusu yıllar arasında yabancı transferlere bonservis bedeli olarak 48 milyon 518 bin Euro (424 milyon TL) gibi bir rakam harcarken, transfer ettiği oyunculara ise 52 milyon 857 bin Euro (463 milyon TL) ödemeyi taahhüt ederek adeta servet niteliğinde paralar döktü.

  • Bu rakamlara yerli oyuncular da dahil edildiğinde Karadeniz ekibi söz konusu yıllarda 133 milyon Euro bonservis bedeli ve oyuncu aylığı ödeyerek Trabzonspor’un bugün olan 107 milyon Euro’luk borcunu solladı.


Son iki yılda 7 milyon 280 bin Euro bonservis ödendi


Trabzonspor’da Başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu 8 Nisan 2018’de Karadeniz ekibinde işbaşı yaptı. İdari, sportif ve ekonomik anlayışın tamamen değiştiği bordo-mavili takımda, Ağaoğlu yönetimi görevde bulunduğu süre boyunca transfer ettiği veya kiraladığı oyuncuların bonservis bedellerine 7 milyon 280 bin Euro ödedi. Geçtiğimiz sezon 16 milyon Euro gibi oyuncu maaşı öderken bu sezon ise 14 milyon Euro gibi hedef belirlenmiş durumda. Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu bu sezonla birlikte belirlediği hedefi tutturması halinde toplamda 38 milyon Euro gibi transfer harcaması gerçekleştirmiş olacak.

Trabzonspor'a Sambacı 10 numara: Sosa'nın yerine geliyor
Trabzonspor'a Sambacı 10 numara: Sosa'nın yerine geliyor

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen bordo-mavililerin gündemine Gustavo Scarpa geldi.Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazdı. Haberde; bu girişimin yeni olmadığı ve Scarpa ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi.Brezilya dışına hiç çıkmadıDaha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 11 maça çıktı. Scarpa, görev bulduğu dakikalar içerisinde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.Süper Lig’in en değerli takımı Trabzonspor


Az parayla gelen sportif başarı


Trabzonspor’da göreve gelen yeni yönetim, önceki yönetimlerin aksine maliyeti düşük, kulübü ekonomik olarak zorlamayacak kaliteli bir takım ortaya çıkardı.

Transferde son yılların ağır faturası ile karşı karşıya kalan Karadeniz ekibi, bu enkazın izlerini silmeye çalışırken bir taraftan ise yarışın içinde olacak takım kurma mücadelesi verdi.

  • Bordo-mavili takım 2013-2018 yıllarını baz alan periyotta, 2013-14 sezonunda 4, 2014-15 sezonunda 5, 2015-16 sezonunda 12, 2016-17 sezonunda 6, 2017-18 sezonunda 5. sırada ligi bitirdi. Karadeniz ekibi 2018-19 sezonunda 4. ve 2019-20 sezonunda ise 2. sırada yer aldı.

Trabzonspor (2015-2016)
Trabzonspor (2015-2016)

Oyuncu alımı ve satımı kulübün geleceğine damga vuracak


Trabzonspor yönetimi transferde hata yapmamak için işi sıkı tutuyor. Oyuncu alımı ve satımı bordo-mavili kulübün geleceğini yakından etkileyecek. Oyuncu satışı gibi futbolcu alımına da aynı pencereden bakan bordo-mavili kulüpte, transfer sezonunun devam etmesi nedeniyle gidecek ve gelecek isimlerin olduğu öngörülüyor. Oyuncu satışı gibi futbolcu alışı da dikkatle sürdürülen Trabzonspor’da her yıl kadrodan 1 veya 2 oyuncu satışı gerçekleştirmeyi planlanıyor.

Süper Lig’in en değerlisi Trabzonspor: En pahalı oyuncular sıralamasında o üç isim yer alıyor
Süper Lig’in en değerlisi Trabzonspor: En pahalı oyuncular sıralamasında o üç isim yer alıyor

Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Başakşehir’i geride bırakarak 86 milyon Euro’luk değeri ile Süper Lig’in en değerli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe 78 milyon 600 bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 bin Euro piyasa değerine sahip oldu. Süper Lig’in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı futbolcusu oldu. Norveçli golcüyü takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 milyon Euro, Abdülkadir Ömür ise 13 milyon Euro’luk değerleri ile takip etti. Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca da 12 milyon 500 Bin Euro’yla listede dördüncü sırada kendine yer buldu.TEK BORÇ BANKALARA Trabzonspor’un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018’de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 milyon Euro borç ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordo-mavili kulübün 107 milyon Euro borcu bulunuyor. Son 2 sene içerisinde Karadeniz ekibi, 75 milyon Euro borç ödedi. Trabzonspor, son 2 sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 milyona ulaştı. Bordo-mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.TAKIM MALİYETİ DÜŞECEKBordo-mavili takımın, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.10 numaraya Gustavo Scarpa Jose Sosa’nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi Brezilya’da buldu. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen bordo-mavililerin gündemine Gustavo Scarpa geldi. Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazdı. Haberde; bu girşimin yeni olmadığı ve Scarpa ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi. Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 11 maça çıktı. Scarpa, görev bulduğu dakikalar içerisinde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.Beşiktaş defansını Atletico'dan getiriyor: Kiralık olarak imza atacak

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