Trabzonspor'a Sambacı 10 numara: Sosa'nın yerine geliyor
Jose Sosa’nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi Brezilya’da buldu. Ülke basını, bordo-mavililerin Gustavo Scarpa ile uzun süredir temasta olduğunu yazdı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Transfer çalışmalarında hız kesmeyen bordo-mavililerin gündemine Gustavo Scarpa geldi.
Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazdı. Haberde; bu girişimin yeni olmadığı ve Scarpa ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi.
Brezilya dışına hiç çıkmadı
Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 11 maça çıktı. Scarpa, görev bulduğu dakikalar içerisinde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.
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