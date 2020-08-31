Trabzonspor'a Sambacı 10 numara: Sosa'nın yerine geliyor

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen bordo-mavililerin gündemine Gustavo Scarpa geldi.

Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazdı. Haberde; bu girişimin yeni olmadığı ve Scarpa ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi.





Brezilya dışına hiç çıkmadı

Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 11 maça çıktı. Scarpa, görev bulduğu dakikalar içerisinde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.