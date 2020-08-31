TRANSFER

Trabzonspor'un istediği Gustavo Scarpa kimdir?

Trabzonspor'a Sambacı 10 numara: Sosa'nın yerine geliyor

Jose Sosa’nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi Brezilya’da buldu. Ülke basını, bordo-mavililerin Gustavo Scarpa ile uzun süredir temasta olduğunu yazdı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro

Oyuncunun Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 6.5 milyon euro

Fotoğraf: PAULO WHITAKER / Reuters

Transfer çalışmalarında hız kesmeyen bordo-mavililerin gündemine Gustavo Scarpa geldi.

Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazdı. Haberde; bu girişimin yeni olmadığı ve Scarpa ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi.


Brezilya dışına hiç çıkmadı

Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 11 maça çıktı. Scarpa, görev bulduğu dakikalar içerisinde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.

Süper Lig’in en değerli takımı Trabzonspor
Süper Lig’in en değerli takımı Trabzonspor

Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Medipol Başakşehir’i geride bırakarak 86 Milyon Euro’luk değeri ile Süper Lig’in en kıymetli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre Fenerbahçe 78 milyon 600 Bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 Bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 Bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 Bin Euro piyasa değerine sahip.En pahalı Alexander SörlothSüper Lig’in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 Milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı futbolcusu oldu. Sörloth’u takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 Milyon Euro, Abdulkadir Ömür ise 13 Milyon Euro’luk değerleri ile takip etti. Medipol Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca 12 Milyon 500 Bin Euro’yla dördüncü sırada kendine yer buldu.Bankalar Birliği dışında borcu bulunmuyorTrabzonspor’un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018’de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 Milyon Euro borç ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordo-mavili kulübün 107 Milyon Euro borcu bulunuyor. Son iki sene içerisinde Karadeniz ekibi, 75 Milyon Euro borç ödedi.Borsada yüzde 320 değer kazandıTrabzonspor, son iki sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 Milyona ulaştı. Bordo-mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.Takım maliyeti 14 Milyon Euro’ya kadar düşecekTrabzonspor, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.Video: Trabzonspor devlet desteği alıyor mu?

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