Süper Lig’in en değerlisi ​​Trabzonspor: En pahalı oyuncular sıralamasında o üç isim yer alıyor

Trabzonspor; Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve son şampiyon Başakşehir’i geride bırakarak 86 milyon Euro’luk değeri ile Süper Lig’in en değerli takımı oldu. Transfermarkt verilerine göre; Fenerbahçe 78 milyon 600 bin Euro, Galatasaray 69 milyon 250 bin Euro, Başakşehir 62 milyon 330 bin Euro ve Beşiktaş da 47 milyon 750 bin Euro piyasa değerine sahip oldu. Süper Lig’in en değerli oyuncusu sıralamasında ise Trabzonspor, yine zirveyi bırakmadı. Bordo-mavili takımla geçtiğimiz sezon gol kralı olan ve Avrupa takımlarının transfer listesinde bulunan Norveçli oyuncu Alexander Sörltoh, 20 milyon Euro ile Süper Lig’in en pahalı futbolcusu oldu. Norveçli golcüyü takım arkadaşları Uğurcan Çakır 16 milyon Euro, Abdülkadir Ömür ise 13 milyon Euro’luk değerleri ile takip etti. Başakşehir’in başarılı futbolcusu Edin Visca da 12 milyon 500 Bin Euro’yla listede dördüncü sırada kendine yer buldu.

TEK BORÇ BANKALARA

Trabzonspor’un geçtiğimiz yıl yaptığı anlaşmayla Bankalar Birliği dışında kimseye borcu bulunmuyor. 8 Nisan 2018’de göreve gelen Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu, 182 milyon Euro borç ile kulübü devralırken, ağustos ayı itibarıyla bordo-mavili kulübün 107 milyon Euro borcu bulunuyor. Son 2 sene içerisinde Karadeniz ekibi, 75 milyon Euro borç ödedi. Trabzonspor, son 2 sezonda da borsada yüzde 320 değer kazandı. Ağaoğlu yönetiminin ilk döneminde 342 milyon olan değer, bugün itibarıyla 1 milyar 145 milyona ulaştı. Bordo-mavili kulüp söz konusu dönemde yatırımcısına kazandıran kulüpler arasında yer aldı.

TAKIM MALİYETİ DÜŞECEK

Bordo-mavili takımın, kadrosunda bulunan oyunculara ödediği maaş yönünden de rakiplerine fark atmış durumda. Geçtiğimiz sezon piyasa değeri bordo-mavili takımın üstünde olan kulüpler, yüksek maaş ödemeyle karşı karşıya kalırken, Karadeniz ekibi ise 16 Milyon Euro civarında maaş ödemesi gerçekleştirdi. Bu sezon bu rakamın 14 Milyon Euro civarına inmesi bekleniyor.

10 numaraya Gustavo Scarpa

Jose Sosa’nın takımdan ayrılmasının ardından 10 numara mevkisine transfer yapmak isteyen Trabzonspor, aradığı ismi Brezilya’da buldu. Transfer çalışmalarında hız kesmeyen bordo-mavililerin gündemine Gustavo Scarpa geldi. Brezilya basını, Palmieras’ta görev yapan ve 10 numara pozisyonunda forma giyen 26 yaşındaki futbolcu ile Trabzonspor’un ilgilendiğini yazdı. Haberde; bu girşimin yeni olmadığı ve Scarpa ile Karadeniz ekibinin uzun süredir temasta olduğu belirtildi. Daha önce ülkesinde Fluminense ile Red Bull Brasil formaları giyen tecrübeli futbolcu, bu sezon 11 maça çıktı. Scarpa, görev bulduğu dakikalar içerisinde 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Bu arada Scarpa için Birleşik Arap Emirlikleri’nden de birkaç kulübün talip olduğu bildirildi.