Trabzonspor’da yönetim kurulunun ısrarıyla olağanüstü gelen kurula gidilmesi kararı alındıktan sonra başkan Ahmet Ağaoğlu istifa etmiş ve süreç başlamıştı. Ağaoğlu’nun istifasıyla göreve vekalet eden asbaşkan Ertuğrul Doğan, teknik direktör Abdullah Avcı’yla anlaşılarak yolların ayrılması kararı alındıktan sonra başkan adaylığını açıkladı. Görevi bırakan Ahmet Ağaoğlu yeniden aday olmayı düşünse de bu kararından vazgeçerek aday olmayacağını açıklamıştı.

Kulislerde çok sayıda isim konuşulsa da resmi aday olarak ilk ve şu ana kadar tek girişim Ertuğrul Doğan’dan geldi. Yönetim kurulu listesini tamamlayan, yapılacak acil ödemeler için kaynak oluşturan Ertuğrul Doğan, bugün saat 16.00’da resmi adaylık başvurusunu yapacak. İstanbul’da bulunan Doğan’ın listesini, yeni yönetimde de ismi yer alan başkan yardımcısı Zeyyat Kafkas, Divan Başkanlık Kurulu'na teslim edecek.

Trabzonspor’un 25-26 Mart tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü genel kurulunda başkan adayı olmak isteyenlerin listelerini en geç bugün saat 18.00’e kadar divan başkanlık kuruluna teslim etmesi gerekiyor.





Ertuğrul Doğan kimdir?





Ertuğrul Doğan 1977 yılında Trabzon'da dünyaya gelmiştir. İlk ve ortaokul öğrenimini Trabzon'da gördükten sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler İşletme Fakültesi'nden mezun oldu. Ertuğrul Doğan, 8 Nisan 2018'de Trabzonspor Kulübü Başkanlığı'na seçilen Ahmet Ağaoğlu'nun yönetim kurulunda yer alan Doğan, Trabzonspor Kulübü Başkan Yardımcısı olarak görevini yürütmektedir. Evli ve 2 çocuk babası olan Doğan'ın Trabzonspor'un başkanı olması bekleniyor.







