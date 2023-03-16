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Spor

Trabzonspor'un borcu açıklandı

Bordo-maili kulübün net borcu, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olarak duyuruldu.

11:57 . 16/03/2023 Perşembe
IHA
Mahmut Ören kulüple ilgili bilgilendirme yaptı.

Mahmut Ören kulüple ilgili bilgilendirme yaptı.

Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, düzenlediği basın toplantısında kulübün borçlarını açıkladı.


Trabzon Gazeteciler Cemiyeti lokalinde denetleme kurulu üyeleriyle birlikte konuşan Ören, "Gider kalemlerine baktığımızda futbolcu ve teknik kadro maliyetlerimiz ile profesyonel faaliyet giderlerimizin bir hayli yüksek rakamlara ulaştığı görülmektedir. Bu bağlamda Trabzonspor yönetimlerinin bugüne kadar yaptığı yığınla yüksek maliyetli transferlerle kurulan kadrolarda; fazla sayıda yabancı oyuncu bulunması ve bunların sözleşmelerinin euro cinsinden olması sebebiyle, artan kur farkları ve sözleşme bedellerini ödeyebilmek için kullanılan kredi faizleri bugünkü ekonomik duruma neden olmuştur" dedi.


Mahmut Ören, Trabzonspor’un 31 Mayıs tarihine kadar 31 milyon euro ödenmesi gerektiğini belirterek, 31 Mart’a kadar ise acil ödenmesi gereken rakamın 16 milyon euro olduğunu belirtti.


Trabzonspor Denetleme Kurulu Başkanı Mahmut Ören, 31 Ocak 2023 tarihi itibarıyla bordo-mavili kulübün net borcunun ise 2 milyar 835 milyon 909 bin TL olduğunu açıkladı.







#Trabzonspor
#Süper Lig
#Mahmut Ören
42 dakika önce
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Trabzonspor'un borcu açıklandı
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