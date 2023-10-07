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Spor

Trabzonspor'da Bjelica dönemi sona eriyor

Trabzonspor, teknik direktör Nenad Bjelica ile istediği istikrarı sağlayamamasının ardından Hırvat hoca ile ayrılık kararı aldı. Bordo-mavili yönetim, Bjelica ile ayrılığı resmiyete dökmek için girişimlere başladı.

16:18 . 7/10/2023 Saturday
DHA
Bjelica, bu sezon Trabzonspor'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Bjelica, bu sezon Trabzonspor'un başında çıktığı 8 maçta 4 galibiyet ve 4 mağlubiyet aldı.

Trabzonspor yönetimi, geçen sezon sonu göreve başlayan ve başarıdan uzak bir performans sergileyen teknik direktör Nenad Bjelica ile yolları ayıracak.


Ligin 8. haftasında dün akşam oynanan Adana Demirspor maçında 1-0 mağlup olan bordo-mavili takımın üst üste yaşadığı kayıplar camianın ve taraftarın tepkisini çekmişti. Maç sonunda durum değerlendirmesi yapan Trabzonspor yönetim kurulu, Hırvat hoca ile yola devam edilmemesi konusunda fikir birliğine vardı. Yönetimin oy birliğiyle vardığı kararı destekleyen Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp avukatlarına talimat vererek resmi görüşmelerin yapılmasını istedi.




Ayrılık görüşmeleri yapılıyor

2024-25 sezonu sonuna kadar anlaşması bulunan ve yıllık 1 milyon 600 bin euro ücret alan Nenad Bjelica'nın tazminatının verilerek takımdan gönderilmesi düşünülüyor. Adana Demirspor maçı sonrası ülkesi Hırvatistan'a giden Bjelica ile avukatlar üzerinden resmi görüşmeler yapılıyor.


Trabzonspor ile Bjelica'nın ayrılığının yakın zamanda kesinleşmesi bekleniyor.







#Trabzonspor
#Nenad Bjelica
#Süper Lig
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