Trezeguet: "Takım her zaman önde gelir"

Attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinen Trezeguet, "Harika bir taraftar grubumuz var. Bizi desteklemeye her maç geliyorlar ve bizim de onları her maç mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oyuna sonradan dahil olmak benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması. Takım her zaman önde gelir. Hocanın böyle bir kararı olmuş olabilir. Önemli olan Trabzonspor'un 3 puan alması ve şehrin mutlu olması" cevabını verdi.