Trabzonspor, Süper Lig'in 20. haftasında sahasında İstanbulspor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bordo-mavili takımda birkaç futbolcu maç sonunda değerlendirmelerde bulundu.

Trezeguet: "Takım her zaman önde gelir"





Attığı gol ve galibiyetin kendisi için önemli olduğuna değinen Trezeguet, "Harika bir taraftar grubumuz var. Bizi desteklemeye her maç geliyorlar ve bizim de onları her maç mutlu etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Oyuna sonradan dahil olmak benim için önemli değil. Önemli olan takımın kazanması. Takım her zaman önde gelir. Hocanın böyle bir kararı olmuş olabilir. Önemli olan Trabzonspor'un 3 puan alması ve şehrin mutlu olması" cevabını verdi.





Peres: "Çok önemliydi"

Bruno Peres ise ligde varlıklarını hissettirebilmek adına 3 puanın önemli olduğunu vurgularken, "Takım arkadaşlarımızla birlikte bu yarışta olduğumuzu gösterebildiğimizi düşünüyorum. İlk yarı iyi bir oyun ortaya koyabildik ama daha fazla fırsatlar üretebilirdik. İkinci yarının başlamasıyla kazandığımız fırsatları gole çevirerek farklı bir galibiyet elde ettik. Bizim adımıza 3 puan alabilmek çok önemliydi. 6 aylık çok uzun bir süreç oldu benim adıma. Tedavi olduğunuz her sürede daha zor hissediyorsunuz. Bütün yaptığım çalışmalar, bıraktığım yerden iyi devam edebilmek üzerineydi" şeklinde değerlendirdi.





Bakasetas: "Telafi etmemiz gerekiyor"





Bakasetas da taraftarları önünde aldıkları 3 puanı önemli bulduklarına ve diğer maçlarda da bunu devam ettirmeleri gerektiğine değindi. Peş peşe galibiyetler almaları gerektiğini vurgulayan Yunan futbolcu, "İyi ve kaliteli bir takım olduğumuzu, bunu kanıtladığımızı düşünüyorum. Beraberliklerle, mağlubiyetlerle puan kaybettik. Kaybettiğimiz puanları telafi ederek yukarıya çıkmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.





Yunan futbolcu, geçen sezonla bu sezonun kıyaslanmasına ilişkin bir soru üzerine de "Geçen sene ligdeki en iyi takıma sahiptik, çok büyük farkla şampiyonluğu kazandık. Her sene kupayı kazanamazsınız. Elbette hedefimiz budur. Son üç maç açısından baktığımızda bir seri yakaladık ve bu andan itibaren bunu devam ettirmemiz gerekiyor" şeklinde konuştu.





Bartra: "Önemli bir 3 puan"





Marc Bartra ise ligde üst sıralara gelebilmek adına önemli bir galibiyet aldıklarını ifade ederek, "Sadece 3 puan açısından değil bize katacağı mutluluk yönünden de önemliydi. Bugün özellikle ikinci yarıda taktik değişiklikler sonunda çok iyi bir oyun ortaya koyduk. İlk yarıda aslında çok iyi mücadele etmeye çalıştık. Rakibimiz merkezi iyi kapattı bugün. Biz de ikinci yarıda yaptığımız değişikliklerle buna karşı önlem aldık. Bizim adımıza çok önemli bir 3 puan oldu" değerlendirmesinde bulundu.















