Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: Bizi desteklemeye devam etsinler

"Oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. İlk 10 dakikada biraz yavaş kaldık. Sonrasında bunu hızlandırmamız gerekiyordu ve bunu ikinci yarıda yaptık. Kazanma alışkanlığını tekrar kazanmak bizim için önemli. Oyuncularımın konsantrasyonu çok iyi durumda."