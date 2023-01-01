Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: Bizi desteklemeye devam etsinler
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u 4-0 mağlup etti. Karşılaşmanın sonunda Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Avcı taraftara seslendi.
21:43 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Abdullah Avcı
Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor, İstanbulspor'u ağırladı. Bordo-mavili ekip maçtan 4-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın sonunda Abdullah Avcı yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.
''Yavaş başladık''
"Oyunun böyle başlayacağını biliyorduk. İlk 10 dakikada biraz yavaş kaldık. Sonrasında bunu hızlandırmamız gerekiyordu ve bunu ikinci yarıda yaptık. Kazanma alışkanlığını tekrar kazanmak bizim için önemli. Oyuncularımın konsantrasyonu çok iyi durumda."
''Taraftarlarımız bizi desteklemeye devam etsinler''
"Taraftarlarımız her zaman olduğu gibi takıma bana gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler, Trabzonspor takımı onlara büyük mutluluklar verecek."
#Trabzonspor
#Abdullah Avcı
#İstanbulspor
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Abdullah Avcı'dan taraftara mesaj: Bizi desteklemeye devam etsinler
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