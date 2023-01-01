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Spor

ÖZET | Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor'u 3-0 mağlup etti.Trabzonspor ligde 11 hafta sonra ilk kez üst üste iki maçı kazanmış oldu. Trabzsonspor-İstanbulspor maçının özetini haberimizden izleyebilirsiniz.

20:55 . 22/01/2023 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor'un gol sevinci

Trabzonspor'un gol sevinci

Süper Lig'in 20. haftasında Trabzonspor evinde İstanbulspor konuk etti. Karşılaşmadan Karadeniz ekibi 4-0 galip ayrıldı.

Trabzonspor'un gollerini 33. dakikada Yusuf Yazıcı, 48. dakikada Bartra, 51. dakikada Bakasetas ve 64. dakikada Trezeguet attı.

Alınan bu sonuçla birlikte Trabzonspor puanını 35'e çıkartırken, İstanbulspor 15 puanda kaldı. Trabzonspor önümüzdeki hafta Hatayspor'u konuk ederken, İstanbulspor ise Kayserispor'u ağırlayacak.

Trabzonspor-İstanbulspor maç özeti

29. dakikada Gomez’in pasıyla topla buluşan Abdulkadir Ömür’ün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Jensen’de kaldı.

30. dakikada Yusuf Yazıcı’nın ceza sahası dışından ayağının içiyle vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı çıktı.

33. dakikada Bakasetas’ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Denswil’in indirdiği topu iyi takip eden Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0


Trabzonspor-İstanbulspor maç özeti



#Trabzonspor
#İstanbulspor
#Süper Lig
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ÖZET | Trabzonspor-İstanbulspor: 4-0
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