Trabzonspor'un Beşiktaş kadrosu belli oldu

Ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, dev mücadelenin kamp kadrosunu belirledi.
Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres ile cezalı olan Edgar Ie kafilede yer almadı. Sakatlığı geçen Cornelius ise kadroya alındı.
İşte Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu:
Beşiktaş maçı kamp kadromuz👇 pic.twitter.com/HADCXVTb2I
Beşiktaş maçı kamp kadromuz👇 pic.twitter.com/HADCXVTb2I— Trabzonspor (@Trabzonspor) November 5, 2021