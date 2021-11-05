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Trabzonspor'un Beşiktaş kadrosu belli oldu

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor'un kamp kadrosu açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres ile cezalı olan Edgar kafilede yer almadı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Trabzonsporun Beşiktaş kadrosu belli oldu
Bordo-mavililer Süper Lig'de zirvede yer alıyor.

Ligin 12. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, dev mücadelenin kamp kadrosunu belirledi.

Bordo-mavililerde sakatlıkları bulunan Gervinho ve Bruno Peres ile cezalı olan Edgar Ie kafilede yer almadı. Sakatlığı geçen Cornelius ise kadroya alındı.

İşte Trabzonspor'un Beşiktaş maçı kadrosu:

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