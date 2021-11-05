Serdar Gürler şampiyonluk favorisini açıkladı

Konyaspor'da forma giyen Serdar Gürler, takımın durumu, hedefleri ve şampiyonluk yarışıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
TRT Spor'a konuşan 30 yaşındaki futbolcunun açıklamaları şöyle;
Avrupa hayali
- "Hayatımda hiç Avrupa Kupası’nda maç oynamadım. İnşallah, Avrupa Kupası’nda maç oynarım."
"Trabzonspor bir tık önde"
- "Şampiyonluk herkesin hayalidir, tabii ki ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum. Kimse kızmasın, tabii ki hedefimiz var ve haddimize göre oynuyoruz. Kim şampiyon olacak diye bir tutuşma var. Hiçbir takım rahatça 'ben şampiyonum' diyemez. Her takım her takımı rahatça yenebiliyor artık. Beşiktaş 'ben olacağım' diyemez. Galatasaray diyemez. Şampiyonluk yarışında Trabzonspor bir tık önde ama Hatayspor ve biz de şampiyonluğa göz dikebiliriz."
"İlhan Hoca çok iyi analiz ediyor"
- "Geçen sezon ben Konya’da yoktum ama İlhan Palut ile Göztepe’de de çalıştım. Az çok bilirim neler kattığını. İlhan Hoca, ekibiyle çok iyi analiz ediyor maçları, takımları. Bizim oynayacağımız futboldan hiç ödün vermiyor. Rakibe karşı tabii ki de savunma anlamında çok iyi taktikler veriyor. Bize döndüğü zaman kendi futbolumuzu oynamamızı, kendimizce davranmamızı, yaptığımız iyi şeyleri daima artırmamızı istiyor ve onu da iyi yapıyoruz."
"Milli görev, vatan görevidir"
- "Ağır bir sakatlık geçirdim şampiyonadan önce. Her şey bitmişti benim için adeta. İnsanın dünyası yıkılıyor. Bu benim mesleğim ve para kazandığım ekmek paramın geldiği yer. Eski seviyeme ulaştığımı düşünüyorum. Mili hedefim var. Milli görev, vatan görevidir benim için. Hazırlık maçı dahi olsa çağrılmak isterim. Sadece bir futbolcunun değil herkesin hedefidir. İnşallah bir gün bir daha milli takım forması giyerim."
"Mutlu odluğum yerden kolay kolay ayrılmam"
- "Konya’da huzurluyum. Bu seneden sonra bir yıl daha sözleşmem var. Her şey performansa bağlı Türkiye’de. Şuan çok şükür iyi gidiyor, her şey yolunda. Kafamda sezon sonu bir yere gitmek gibi bir düşünce kesinlikle yok. Konya’da inanılmaz mutluyum. Ailem mutlu, en önemli olan bu. Oynuyorum da çok şükür. Mutlu odluğum yerden kolay kolay ayrılmam diye düşünüyorum."