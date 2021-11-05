Serdar Gürler şampiyonluk favorisini açıkladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ümraniye Millet Bahçesi açılışında konuştu: Ne çabuk manevra yaptınız?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ümraniye Millet Bahçesi Açılış Töreninde konuştu. Burada muhalefetin tezkere açıklamasına tepki gösteren Erdoğan "Kardeşlerim Gabar'da terörü gömdük. Bay Kemal ve avanesi bunlar terör örgütüyle beraber hareket ettiler onları da gömdük. Terör örgütünün başı cezaevinde, bunlar da onlarla beraber hareket ediyor. İP de, CHP'de onlarla beraber. Hani siz terör örgütüne karşıydınız?" ifadelerini kullandı.