Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'de yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile 706 gündür derbi kaybetmiyor. Bordo-mavililer, deneyimli teknik adam ile Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'a karşı deplasmanlarda 6 maça çıkarken hiç kaybetmedi