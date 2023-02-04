|
Spor

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşılaşacak. Bordo-mavili kulübün, kritik maç öncesi kamp kadrosu belli oldu.

Haber Merkezi
Haber Merkezi
15:23 . 4/02/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Trabzonsporlu oyuncuların sevinçleri

Trabzonsporlu oyuncuların sevinçleri

Süper Lig'in 23. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışının içinde olmayı hedefliyor.


Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avcı yönetiminde uzun süredir kaybetmiyor. Abdullah Avcı döneminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 706 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.


Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.

Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor:


1. Uğurcan Çakır

2. Muhammet Taha Tepe

3. Hakan Aydın

4. Arif Boşluk

5. Jens Stryger Larsen

6. Eren Elmalı

7. Vitor Hugo

8. Marc Bartra

9. Hüseyin Türkmen

10. Stefano Denswil

11. Gbamin

12. Siopis

13. Doğucan Haspolat

14. Enis Bardhi

15. Abdülkadir Ömür

16. Bakasetas

17. Yusuf Yazıcı

18. Lahtimi

19. Trezeguet

20. Djaniny Semedo

21. Umut Bozok

22. Maxi Gomez

23. Naci Ünüvar"



#Trabzonspor
#Galatasaray
#Süper Lig
2 saat önce
default-profile-img
Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu
Pazarcıların tekme tokatlı kavgasını vatandaşlar ayırdı
Yunan Türkolog: ABD 'dişi kurdu' iktidara getirecekti
İstanbul'da estetik faciası: O doktor benim kızımı resmen öldürdü
İYİ Parti ile CHP arasındaki adaylık gerilimi tırmanıyor: Kuşku oluşturanlara yazıklar olsun
Sömestr tatilinden dönecek sürücülere kritik uyarı: Kazalardan korur mutlaka taktırın
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.