Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

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Trabzonsporlu oyuncuların sevinçleri
Süper Lig'in 23. haftası kritik bir karşılaşmaya sahne olacak. Trabzonspor deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, ezeli rakibi karşısında sahadan galibiyetle ayrılarak zirve yarışının içinde olmayı hedefliyor.
Karadeniz ekibi, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'a Avcı yönetiminde uzun süredir kaybetmiyor. Abdullah Avcı döneminde, üç büyük rakibi önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla yaşayan bordo-mavililer, 706 gündür söz konusu maçlarda mağlup olmadı.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
"Süper Lig’in 23. haftasında deplasmanda oynayacağımız Galatasaray maçının kamp kadrosu belli oldu.
Buna göre kafilemiz şu futbolcularımızdan oluşuyor:
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Hakan Aydın
4. Arif Boşluk
5. Jens Stryger Larsen
6. Eren Elmalı
7. Vitor Hugo
8. Marc Bartra
9. Hüseyin Türkmen
10. Stefano Denswil
11. Gbamin
12. Siopis
13. Doğucan Haspolat
14. Enis Bardhi
15. Abdülkadir Ömür
16. Bakasetas
17. Yusuf Yazıcı
18. Lahtimi
19. Trezeguet
20. Djaniny Semedo
21. Umut Bozok
22. Maxi Gomez
23. Naci Ünüvar"