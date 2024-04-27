EKPSS 28 Nisan Pazar günü binlerce öğrencinin katılımı ile eş zamanlı olarak yapılacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında yer alan engelli kadrolarına girmek isteyen adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. Sınavın ardından soru ve cevap anahtarının ne zaman yayınlanacağı merak kazanacak.

EKPSS SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA 2024?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM), Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2024-EKPSS), 115 bin adayın katılımıyla 28 Nisan Pazar günü yapılacak. 2024-EKPSS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, yaptığı yazılı açıklamada, EKPSS'yi 81 ilde 97 sınav merkezinde gerçekleştireceklerini ifade etti.

Sınav için 115 bin 146 adayın başvuru yaptığını ve 68 bin 922 kişinin görev alacağını bildiren Ersoy, EKPSS için 1284 bina ve 25 bin 53 sınav salonunun kullanılacağını belirtti.

EKPSS SORULARI CEVAPLARI NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Adaylara engel gruplarına ve öğrenim düzeylerine uygun Genel Yetenek ve Genel Kültür Testleri uygulanacak EKPSS soruları ve cevaplarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli olmadı. Sınavdan hemen sonra sınav sorularının adayların erişimine açılması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

2024 EKPSS HAKKINDA

Sınava ortaöğretim grubunda 72 bin 67 aday, lisans grubunda 22 bin 95 aday, ön lisans grubunda 20 bin 984 aday başvurdu.

Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları hazırlandı. Adaylara 60 sorudan oluşan 'genel yetenek' ve 'genel kültür' testleri uygulanacak. T

Testleri cevaplama süresi 60 dakika olacak ancak engel gruplarına göre 20, 30 ve 40 dakika olmak üzere farklı ek süre verilecek.







