Trabzonspor'un oynadığı son 12 maçta aleyhine 9 kez penaltı çalındı

Süper Lig’in 4. haftasında deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Gaziantep FK maçı sonrası hakem yönetimine tepki gösteren Trabzonspor yönetimi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) çıkarma yaparak TFF ve MHK’ye sert tepki göstermişti. Geçtiğimiz sezondan beri hakem kararları yüzünden mağdur olduklarını ifade eden Trabzonspor yönetimi, bu sezonda aynı tablo ile karşı karşıya kaldıklarını belirttiler.

Son 12 maçta 9 penaltı kararı

Trabzonspor'un Süper Lig’de bu sezon ve geçtiğimiz sezon oynadığı son 12 maçın 9’unda bordo-mavililer aleyhine penaltı noktası gösterildi. Trabzonspor geçtiğimiz sezon oynadığı son 8 maçın 6’sında kalesinde penaltı golü gördü. Göztepe, MKE Ankaragücü, Galatasaray, Antalyaspor, Konyaspor, Kayserispor maçlarıyla birlikte bu sezon oynadığı 4 maçın 3’ünde hakemler penaltı noktasını gösterdi. Bordo-mavililer, Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında kalesinde penaltı golü gördü.

Ahmet Ağaoğlu isyan etti: MHK kökünden değişmeli Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ziyareti sonrası konuştu. Gaziantep maçında yapılan hakem hatalarına isyan eden Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;"Nihat başkanla görüşemedik""Nihat (Özdemir) başkanla yüz yüze görüşemedik. Maçtan sonra birkaç defa aradım, telefonları kapalıydı. 2-3 yönetim kurulu üyesine ulaştım, onlar ifade etti. Trabzon'daydım ben, arkadaşlarım da Gaziantep'teydi. Yarın saat 14.00'te kendisiyle görüşeceğimizi iletmelerini söylemiştim. Sabah saat 10'a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de 'Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum' diye ifade ettiler. Başka bir gün olmaz mı gibi bir soru yöneltti Kadir Bey. Ben de 'Başka bir gün olmaz, o gün bugün' diye yanıtladım ve biz buraya başkan yardımcımız ile asbaşkanımızla birlikte geldik. Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik. Çünkü artık bugün, o gün. Bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün. Ben burada ifade edeceğim şeyleri Nihat Özdemir'e de ifade etmek isterdim. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için her ne kadar PFDK'nın Disiplin Talimatı'na giriyorsa da burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız neler söylemek istediğimizi.""Fırat'ın suçu yok, hata Koray'da""Dünkü maçla başlayalım. Dünkü maçın hakemi Fırat Aydınus. Bir sene içerisinde yanılmıyorsan yine ekim ayındaydı, Göztepe maçımız esnasında... Yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı.Ben bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana, 'Konuyu araştırdım, Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler'de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım' dedi.""2 saatlik ceza!""Bunu bana salı günü kullandı. Aradan 2 saat geçtikten, haftanın hakemleri açıklandıktan sonra Sivas maçına Koray Gençerler'in VAR olarak atandığını gördüm. Ben de Nihat Özdemir'e, '2 saatlik ceza çok uzun bir cezaymış sayın başkanım' dedim.""MHK kökünden değişmek zorunda""Merkez Hakem Kurulu 4 kez değişti ama hiçbir şey değişmedi. Bu sistem kökünden değişmek zorunda. Yine Fırat Aydınus'un yönettiği bir maç vardı. Nwakaeme'ye yapılan, uzaydan dahi görülen bir penaltıyı Aydınus'un es geçmesi, görmemesi, görememesi ve her ne hikmetse VAR'ın da hiçbir müdahalede bulunamaması, verilmeyen bir penaltı, kaybolan 2 puan vardı. UEFA'ya, FIFA'ya, AİHM'e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus'un bir senede yönettiği 3 maç 7 puanımıza mal oldu.""Türkiye'nin gözü önünde olan bir olay""Düne baktığımız zaman, tüm Türkiye'nin gözü önünde olan bir olay. Herkesin gördüğü şeyleri artık bana sormayın, olayın müsebbiplerine sorulması gereken sorular bunlar. Mağdur olan kulübün başkanına veya yöneticilerine sorduğunuz zaman işin derinliğine inmemiz mümkün değil. Bu hareketi herkes gördü.""Aksiyonun devam ettiği pozisyonlarda temas varsa dahi faul çalmayın""Geçen sene oynanan bir Fenerbahçe - Rizespor maçı vardı. Bu maçla alakalı olarak 2 pozisyonu sayın Servet Yardımcı, Ulenberg'e göndermişti. Ulenberg'in yorumu aynen şu; 'Aksiyonun devam ettiği pozisyonlarda temas varsa dahi faul çalmayın'"Bariz şekilde el var""Dünkü VAR'ın devreye girmesiyle verilen penaltıya baktığımızda bir kere temas pozisyonu öncesi rakip takımın 7 numaralı oyuncusunun bariz bir şekilde sol eliyle topla oynadığını ve topun yön değiştirdiğini görüyoruz. Her şeyin ötesinde orada bir handball var. Devamında da Flavio'nun topa teması, teması neticesinde de doğal olarak rakibe teması var. Eğer geçen sene Ulenberg'in yapmış olduğu yorumun üzerinden ki hakemlerimize eğitim veren hakemin de o olduğunu düşünürsek bu pozisyona faul çalınmaması lazım.""Savunma yapmayacağım!""Bu konuşmalarımdan dolayı beni savunmaya çağırırlarsa savunma yapmayacağım. Savunma yapması gerekenler AİHM tarafından taraflı oldukları tescillenenlerdir."Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı

Trabzonspor geçtiğimiz sezon 13 penaltı atışı kullandı

Süper Lig’de Trabzonspor, geçtiğimiz sezon 13 kez penaltı noktasına gitti. Söz konusu penaltıların 11’ini gole çeviren Karadeniz ekibi, 2 penaltı atışında ise yararlanamadı. Bordo-mavililer 9 takım karşısında penaltı atışı kullandı. Gençlerbirliği, Başakşehir, Alanyaspor, Kayserispor, Çaykur Rizespor, Göztepe, Galatasaray, Antalyaspor ve Konyaspor karşısında beyaz noktaya gitti.

Trabzonspor’un pandemi öncesi penaltı istatistiği

Trabzonspor geçtiğimiz sezon ilk penaltısını 4. haftada da Gençlerbirliği karşısında kullandı. Pandemi öncesi 6 kez penaltı noktasına giden Karadeniz ekibi, 9. haftada Başakşehir, 11. hafta Alanyaspor, 17. hafta Kayserispor, 21. hafta Gençlerbirliği, ve 24. hafta Çaykur Rizespor maçlarında penaltı noktasına gitti. 9. haftada oynanan Başakşehir ve 24. haftada oynanan Çaykur Rizespor maçlarında ise kalesinde penaltı golü gördü.

Ahmet Ağaoğlu'ndan stoper müjdesi: Türkiye'ye gelince göreceğiz Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Djaniny Semedo ile bütün konularda anlaştıklarını söyledi.Türkiye Futbol Federasyonuna yaptığı ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ağaoğlu, "Semedo Trabzon'da. Ben de Trabzon'da olacaktım sözleşmeyi imzalamak için. Başkan yardımcımıza devrettim ve buraya geldim. Djaniny Semedo ile hemen hemen bütün şartlarda anlaştık" diye konuştu.Transferi gündemde olan Vitor Hugo ile ilgili de konuşan Ağaoğlu, "Stoper transferi doğrudur. 36 saat içinde sonuçlanacağını söylemiştim. Önümüzde 24 saatlik süreç var. 24 saat içinde stoper transferi de bizim taleplerimiz doğrultusunda neticelenecek. Türkiye'ye gelmeyen, uçağa binmeyen oyuncu hakkında konuşmuyorum. Onun bedelini ağır ödüyoruz. İsim zikretmek doğru olmaz. Türkiye'ye gelince hep beraber kimin geldiğini göreceğiz. Bir transfer daha olabilir ama Brezilya'da transfer ettiğiniz adam 4 maçta 2 kırmızı kart görüyorsa ne kadar transfer yaparsanız yapın, kadronuzu ne kadar güçlendirirseniz güçlendirin fazla bir anlam ifade etmiyor." ifadelerini kullandı.Trabzonspor'dan RB Leipzig'e transfer olan Alexander Sörloth ile görüşmeye devam ettiğini kaydeden Ağaoğlu şunları aktardı;"Sörloth'la Şampiyonlar Ligi kurası çekildikten sonra konuştum, sen İstanbul'u seversin dedim. O da 'İstanbul'a gelmem için bir fırsat daha doğdu' dedi. Kendisiyle sürekli konuşuyoruz. En büyük temennim daha ileri gitmesi. O yeteneği, o kapasitesi ve profesyonelliği olan bir futbolcu. Sörloth, Championship'e gitmek üzereyken bizim kiraladığımız, geliştirdiğimiz ve Avrupa'nın son yıllarda çıkış yapan kulüplerinden birine gönderdiğimiz bir oyuncu. Bugün Leipzig, Tottenham, Cyrstal Palace başkanlarının defalarca kulübümüzü aramaları ve Sörloth'un yapmış olduğu gelişimin ciddi bir şekilde Avrupa'nın büyük takımları, ligleri tarafından takip edilmesi Trabzonspor'un marka değerine değer katmıştır. Bunu bile farklı şekilde yorumlayıp eleştiri konusu yapmak isteyenler var. Trabzonspor kulübü doğru yoldadır, ekonomisini sağlam temeller üzerine oturtmuştur. 185 milyon avroluk bir borcunu 90-95 milyon avro seviyelerine indirmiştir. Takım iki senedir zirve mücadelesi veriyor ve vermeye devam edecektir."Gelişi Sturridge iddialarının gölgesinde kalan ve kiralama bedeli olarak 375 bin Euro ödenen #Sörloth, kariyerinin performansını sergilediği Trabzonspor’a derin izler bırakarak veda etti #KuzeyinKralı 👑 pic.twitter.com/kYSwCutSZk— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) September 22, 2020

Pandemi sonrası penaltı istatistiği

Trabzonspor, Süper Lig’de pandemi öncesi son maçını 1-1 berabere kaldığı Başakşehir ile oynadı. Bordo-mavililer, geçtiğimiz sezon pandemi sonrası oynadığı 8 maçın 6’sında hakemler beyaz noktaya gitti. Sırasıyla 27. hafta Göztepe, 29. hafta MKE Ankaragücü, 30. hafta Galatasaray, 31. hafta Antalyaspor, 33. hafta Konyaspor ve 34. hafta Kayserispor maçlarında kalesinde 1’er penaltı gölü gördü.

Bordo-mavililer bu sezon ise kalesinde gördüğü 5 golün 3’ünü penaltıdan yedi. Beşiktaş, Yeni Malatyaspor ve Gaziantep FK maçlarında penaltı gollerine engel olamadı. Trabzonspor bu sezon ise henüz penaltı golüyle tanışmadı. Bordo-mavililer geçtiğimiz sezon pandemi sonrası 4 maçta beyaz noktaya gitti.