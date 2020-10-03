Ahmet Ağaoğlu isyan etti: MHK kökünden değişmeli

Bordo-mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu ziyareti sonrası konuştu. Gaziantep maçında yapılan hakem hatalarına isyan eden Ağaoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

"Nihat başkanla görüşemedik"

"Nihat (Özdemir) başkanla yüz yüze görüşemedik. Maçtan sonra birkaç defa aradım, telefonları kapalıydı. 2-3 yönetim kurulu üyesine ulaştım, onlar ifade etti. Trabzon'daydım ben, arkadaşlarım da Gaziantep'teydi. Yarın saat 14.00'te kendisiyle görüşeceğimizi iletmelerini söylemiştim. Sabah saat 10'a kadar TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş Bey'le görüştük. Kendisi de 'Telefonu kapalı, ben de ulaşamıyorum' diye ifade ettiler. Başka bir gün olmaz mı gibi bir soru yöneltti Kadir Bey. Ben de 'Başka bir gün olmaz, o gün bugün' diye yanıtladım ve biz buraya başkan yardımcımız ile asbaşkanımızla birlikte geldik. Sürekli olarak sıkıntı yaşadığımız konularda, sürekli olarak düzeleceğine dair sözler verilmesine rağmen hiçbir şekilde düzelmeyip, aksine çok daha sıkıntılı ve çok daha rahatsız edici bir noktaya tırmanan olaylarla alakalı görüşmek için geldik. Çünkü artık bugün, o gün. Bir yerde bu işe nokta konulacaksa noktanın konulacağı gün. Ben burada ifade edeceğim şeyleri Nihat Özdemir'e de ifade etmek isterdim. Yüz yüze görüşme imkanımız olmadığı için her ne kadar PFDK'nın Disiplin Talimatı'na giriyorsa da burada sizin aracılığınızla kendilerine ulaştıracağız neler söylemek istediğimizi."

"Fırat'ın suçu yok, hata Koray'da"





"Dünkü maçla başlayalım. Dünkü maçın hakemi Fırat Aydınus. Bir sene içerisinde yanılmıyorsan yine ekim ayındaydı, Göztepe maçımız esnasında... Yine Fırat Aydınus ve VAR hakemi Koray Gençerler'in yönettiği bir maçtı. O maçta uğramış olduğumuz haksızlıklar vardı.Ben bunu çok açık bir şekilde dile getirdiğim zaman Nihat Özdemir bana, 'Konuyu araştırdım, Fırat'ın burada herhangi bir suçu yok. Hata Koray Gençerler'de. Kendisine gerekli olan cezayı verdik başkanım' dedi."

"2 saatlik ceza!"

"Bunu bana salı günü kullandı. Aradan 2 saat geçtikten, haftanın hakemleri açıklandıktan sonra Sivas maçına Koray Gençerler'in VAR olarak atandığını gördüm. Ben de Nihat Özdemir'e, '2 saatlik ceza çok uzun bir cezaymış sayın başkanım' dedim."

"MHK kökünden değişmek zorunda"

"Merkez Hakem Kurulu 4 kez değişti ama hiçbir şey değişmedi. Bu sistem kökünden değişmek zorunda. Yine Fırat Aydınus'un yönettiği bir maç vardı. Nwakaeme'ye yapılan, uzaydan dahi görülen bir penaltıyı Aydınus'un es geçmesi, görmemesi, görememesi ve her ne hikmetse VAR'ın da hiçbir müdahalede bulunamaması, verilmeyen bir penaltı, kaybolan 2 puan vardı. UEFA'ya, FIFA'ya, AİHM'e kadar bu işi götüreceğiz. Fırat Aydınus'un bir senede yönettiği 3 maç 7 puanımıza mal oldu."

"Türkiye'nin gözü önünde olan bir olay"





"Düne baktığımız zaman, tüm Türkiye'nin gözü önünde olan bir olay. Herkesin gördüğü şeyleri artık bana sormayın, olayın müsebbiplerine sorulması gereken sorular bunlar. Mağdur olan kulübün başkanına veya yöneticilerine sorduğunuz zaman işin derinliğine inmemiz mümkün değil. Bu hareketi herkes gördü."

"Aksiyonun devam ettiği pozisyonlarda temas varsa dahi faul çalmayın"





"Geçen sene oynanan bir Fenerbahçe - Rizespor maçı vardı. Bu maçla alakalı olarak 2 pozisyonu sayın Servet Yardımcı, Ulenberg'e göndermişti. Ulenberg'in yorumu aynen şu; 'Aksiyonun devam ettiği pozisyonlarda temas varsa dahi faul çalmayın'

"Bariz şekilde el var"

"Dünkü VAR'ın devreye girmesiyle verilen penaltıya baktığımızda bir kere temas pozisyonu öncesi rakip takımın 7 numaralı oyuncusunun bariz bir şekilde sol eliyle topla oynadığını ve topun yön değiştirdiğini görüyoruz. Her şeyin ötesinde orada bir handball var. Devamında da Flavio'nun topa teması, teması neticesinde de doğal olarak rakibe teması var. Eğer geçen sene Ulenberg'in yapmış olduğu yorumun üzerinden ki hakemlerimize eğitim veren hakemin de o olduğunu düşünürsek bu pozisyona faul çalınmaması lazım."

"Savunma yapmayacağım!"

"Bu konuşmalarımdan dolayı beni savunmaya çağırırlarsa savunma yapmayacağım. Savunma yapması gerekenler AİHM tarafından taraflı oldukları tescillenenlerdir."

Trabzonspor son dakikada penaltı kararıyla yıkıldı Süper Lig'de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.Maçtan dakikalar1. dakikada Abdülkadir Ömür'ün pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı önledi.21. dakikada sol kanattaki Afobe'nin verdiği pasın Oğuz Ceylan'a çarpması sonucu top, Ekuban'ın önünde kaldı. Topla ceza sahasına giren Ekuban'ın şutunda, kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.26. dakikada Maxim'in pasında ceza sahasının sağında topla buluşan Oğuz Ceylan'ın vuruşunda savunmaya çarpan top, kaleci Erce Kardeşler'de kaldı.Karşılaşmanın ilk yarısı, golsüz sona erdi.52. dakikada Morais’in tehlikeli ortasında Trabzsonspor savunması son anda topu kornere çeldi.55. dakikada Pereira’nın sağ kanattan yaptığı tehlikeli ortayı Ekuban’dan önce araya giren Kana-Bıyık uzaklaştırdı.62. dakikada Pereira’nın kullandığı uzun taç atışında topa kafa ile dokunan Campi’nin vuruşu uzak köşeden ağlarla buluşu. 0-170. dakikada Maxim’in ceza sahası dışından çektiği sert şut üstten dışarı gitti.75. dakikada Kenan Özer’in ceza sahası sol çaprazından çektiği sert şut üstten az farkla auta çıktı.77. dakikada Bilal ceza sahasına çalımlarla girerek şutunu çekti, top yandan az farkla dışarı çıktı.88. dakikada VAR incelemesi sonrası ceza sahası içerisinde Maxim’e faul yapıldığı gerekçesiyle Gaziantep FK penaltı kazandı.90. dakikada kazanılan penaltı atışını Maxim gole çevirdi. 1-1 Bu gönderiyi Instagram'da gör Süper Lig'de 4. haftanın açılışında Trabzonspor son dakikada penaltıdan yediği golle Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı. Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor)'in paylaştığı bir gönderi (2 Eki, 2020, 12:01ös PDT)



