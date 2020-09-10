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Transfer haberleri: ​Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı

Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, kariyer planlarına yönelik açıklamalarda bulundu. İsminin Fenerbahçe ile anılmasının üzerine de açıklamalarda bulunan Cenk Tosun, transfere açık kapı bıraktı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cenk Tosun, geçtiğimiz sezonun devre arasında Crystal Palace'a transfer olmuş, sakatlığının ardından Everton'a geri dönmüştü.

Cenk Tosun, geçtiğimiz sezonun devre arasında Crystal Palace'a transfer olmuş, sakatlığının ardından Everton'a geri dönmüştü.

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adının Fenerbahçe ile anılmasını değerlendiren golcü oyuncu, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musun?” sorusuna yanıt verdi.

"Kiralık gidebilirim"

Cenk Tosun, "Sakatlığım sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Yüzde yüz hazır olup Everton’a faydalı olmak istiyorum. Her gün çift idman yapıyorum. Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. Şu anda bir yere gidemem. Dizim iyileşti ama yüzde yüz hazır hale gelmek için 1.5 ay var. Şu anda kulüpler beni niye alıp oynatsın ki? Devre arasına kadar oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Geçen seneki gibi az forma şansı bulursam, hoca beni düşünmezse belki kiralık giderim" ifadelerini kullandı.

  • "Hedefim Avrupa'da kalmak"
  • Önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, “Avrupa’da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Ne kadar Türk Avrupa’da oynarsa o kadar beni gururlandırıyor. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum. Everton’da forma şansı bulmak istiyorum. Bulamazsam kiralık gidip Avrupa Şampiyonası’nda görev almak istiyorum” diye konuştu.

Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü
Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.İlk görüşme yapıldıİngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli olduBeşiktaş'ın istediği Davide Santon'a Fenerbahçe talip oldu: Oyuncu kararını verdiVedat Muriqi is on his way to Lazio and with that Fenerbahce are on the hunt for a striker. Everton flop Cenk Tosun is a target and his sale to Turkish giants will be a win-win for everyone.#EFC #EPL #Transfers #Fenerbahce https://t.co/fpIlMaOdNu&mdash; Prince Ruperts Tower (@PrRupertsTower) September 7, 2020

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