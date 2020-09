Cenk Tosun'dan Fenerbahçe itirafı

İngiltere Premier Lig ekibi Everton’da forma giyen Cenk Tosun, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Adının Fenerbahçe ile anılmasını değerlendiren golcü oyuncu, “Türkiye’ye dönmeyi düşünüyor musun?” sorusuna yanıt verdi.

"Kiralık gidebilirim"

Cenk Tosun, "Sakatlığım sürecinde hiç kimseyle görüşmedim. En önemli şey dizimdi. Yüzde yüz hazır olup Everton’a faydalı olmak istiyorum. Her gün çift idman yapıyorum. Sakatlık sürecinde kimseyle görüşmedim. Şu anda bir yere gidemem. Dizim iyileşti ama yüzde yüz hazır hale gelmek için 1.5 ay var. Şu anda kulüpler beni niye alıp oynatsın ki? Devre arasına kadar oynayabildiğim kadar oynamak istiyorum. Geçen seneki gibi az forma şansı bulursam, hoca beni düşünmezse belki kiralık giderim" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Avrupa'da kalmak"

Önceliğinin Avrupa’da kalmak olduğunu vurgulayan Cenk Tosun, “Avrupa’da kalmak istiyorum. Burada kalabildiğim kadar kalmak istiyorum. Ne kadar Türk Avrupa’da oynarsa o kadar beni gururlandırıyor. Geri dönmemi isteyen de çok. Ancak burada hayal ettiklerimi başarmadım. Burada adımdan biraz daha söz ettirip ondan sonra dönmek istiyorum. Everton’da forma şansı bulmak istiyorum. Bulamazsam kiralık gidip Avrupa Şampiyonası’nda görev almak istiyorum” diye konuştu.