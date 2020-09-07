Fenerbahçe Transfer Haberleri: Emre Belözoğlu Cenk Tosun için Everton ile görüştü
Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü
Fenerbahçe'nin sportif direktörü olması beklenen Emre Belözoğlu, İngiliz basınında yer alan habere göre Cenk Tosun'un transferi için Everton'ın Sportif Direktörü Marcel Brands ile bir görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertliler Vedat Muriqi için yokluğunu Cenk Tosun ile doldurmak istiyor.
Haber MerkeziİHA
Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.
İlk görüşme yapıldı
İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.
29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.
Yorum