Emre Belözoğlu'ndan Cenk Tosun hamlesi: Everton ile görüştü

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-lacivertlilerde, Vedat Muriqi'nin Lazio ile sözleşme imzalayacak olmasının ardından rota Everton'ın Türk futbolcusu Cenk Tosun'a çevrildi.

İlk görüşme yapıldı

İngiliz Prince Ruperts Tower'ın haberine göre sarı-lacivertlilerde sportif direktör olması beklenen Emre Belözoğlu'nun bu transfer için düğmeye bastığı ve Everton Sportif Direktörü Marcel Brands ile görüntülü konuştuğu iddia edildi. Everton Teknik Direktörü Carlo Ancelotti'nin ise Tosun'u gelecek sezon planlamasında düşünmediği belirtildi.

29 yaşındaki santrfor, Premier Lig'de 49 maçta 10 gol ve 3 asistlik performans gösterdi.

Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli oldu Fenerbahçe, Çin ekiplerinden Guangzhou ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsrailli forvet Eran Zahavi transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.Yıllık geliri belli olduİlk görüşmede Fenerbahçe’den yüksek yıllık ücret isteyen Zahavi daha sonra yapılan görüşmelerde sarı-lacivertli kulübün istediği seviyeye geldi. İsrailli golcüye yıllık 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe, bonservisi elinde olduğu için Eran Zahavi için bonservis bedeli ödemeyecek.İsrail Milli Takımı kampında bulunan Eran Zahavi’nin yarın ülkesinin Slovakya ile oynayacağı milli maçın ardından İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atacağı öğrenildi.Eran Zahavi, Çin’de 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem bir istatistiğe imza atmıştı. "Neden olmasın"Eran Zahavi, dün sosyal medyadan yaptığı bir yorumla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli golcü, kişisel Instagram hesabından milli formayla bir gönderi paylaştı. Intagram’da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap, Zahavi’ye, “Come to Fenerbahçe” yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, “Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...” şeklinde yanıt verdi. Fenerbahçe taraftarı, Zahavi’nin bu çağrısının ardından yorumu beğeni yağmuruna tutmaya başladı.Caner Erkin frikikten attı, Fenerbahçe şampiyon oldu

Beşiktaş'ın istediği Davide Santon'a Fenerbahçe talip oldu: Oyuncu kararını verdi Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Beşiktaş ve Fenerbahçe sağ bek transferi için gaza bastı. Siyah-beyazlıların, uzun bir süredir Roma forması giyen Davide Santon ile görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan sonra Santon'a talip olan bir diğer kulüp oldu.Siyah-beyazlıların Gökhan Gönül'le anlaşamamasının ardından sarı-lacivertliler 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Gökhan ile beraber bir sağ bek daha almak isteyen Fenerbahçe'de yeni rota Davide Santon.Fenerbahçe'nin istediği Zahavi'ye sürpriz çağrı: Beşiktaş'a gelTercihi belli olduİtalya basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği İtalyan defans oyuncusuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca İtalyan oyuncuyla sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, Genoa ile Parma'nın da devrede olduğu belirtilirken, Davide Santon'un tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.Geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada görev yapan oyuncu gol veya asist üretemedi. Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli olduBeşiktaş'ta ayrılık: Sözleşmesi feshedildi