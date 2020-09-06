TRANSFER

Eran Zahavi Fenerbahçe'ye gelecek mi?

Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe’nin prensipte anlaşmaya vardığı golcü oyuncu, İsrail’in yarın Slovakya ile oynayacağı maçın ardından İstanbul’a gelecek. Sarı-lacivertliler, yıllık 1.5 milyon euroya anlaşma sağladığı Eran Zahavi ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Eran Zahavi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.2 milyon euro.

Eran Zahavi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 5.2 milyon euro.

Fenerbahçe, Çin ekiplerinden Guangzhou ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsrailli forvet Eran Zahavi transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Yıllık geliri belli oldu

İlk görüşmede Fenerbahçe’den yüksek yıllık ücret isteyen Zahavi daha sonra yapılan görüşmelerde sarı-lacivertli kulübün istediği seviyeye geldi. İsrailli golcüye yıllık 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe, bonservisi elinde olduğu için Eran Zahavi için bonservis bedeli ödemeyecek.

İsrail Milli Takımı kampında bulunan Eran Zahavi’nin yarın ülkesinin Slovakya ile oynayacağı milli maçın ardından İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atacağı öğrenildi.

  • Eran Zahavi, Çin’de 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem bir istatistiğe imza atmıştı.


"Neden olmasın"

Eran Zahavi, dün sosyal medyadan yaptığı bir yorumla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli golcü, kişisel Instagram hesabından milli formayla bir gönderi paylaştı. Intagram’da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap, Zahavi’ye, “Come to Fenerbahçe” yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, “Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...” şeklinde yanıt verdi. Fenerbahçe taraftarı, Zahavi’nin bu çağrısının ardından yorumu beğeni yağmuruna tutmaya başladı.

Caner Erkin frikikten attı, Fenerbahçe şampiyon oldu
Caner Erkin frikikten attı, Fenerbahçe şampiyon oldu

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında katıldığı özel bir hazırlık turnuvasında final müsabakasında Sivasspor ile karşı karşıya geldi.Ülker Stadı’nda oynanan mücadeleyi sarı-lacivertliler 1-0 kazanarak turnuvayı şampiyon tamamlamış oldu.Maçın 11'leriFenerbahçe maça; Altay, Gökhan, Serdar, Sadık Caner, Tolga, Gustavo, Sinan, Thiam, Deniz, Frey 11’i ile başladı.Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise karşılaşmaya Muammer, Goiano, Robin Yalçın, Camara, Uğur, Cofie, Erdoğan, Hakan, Ziya, Gradel, Yatabare 11'iyle çıktı.Müsabakanın ilk yarısı golsüz beraberlikle geçildi.Caner Erkin frikikten attıMaçın ikinci yarısında 67. dakikada Caner Erkin serbest vuruştan attığı gol ile Fenerbahçe’yi öne geçirdi. Karşılaşmada başka gol olmayınca 1-0 sarı-lacivertli takımın üstünlüğü ile noktalandı.İşte Fenerbahçe'ye kupayı kazandıran Caner Erkin'in golü;Caner Erkin, frikikten Sivasspor filelerini havalandırıyor ☄ pic.twitter.com/NhkqCKQ8dO&mdash; Tutkumuz Fenerbahçe (@FBTutkusu_) September 5, 2020 Fenerbahçe'den rakiplerine tarihe geçecek jest

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