Transfer haberleri: Beşiktaş'ın istediği Davide Santon'a Fenerbahçe talip oldu: Oyuncu kararını verdi
Beşiktaş'ın istediği Davide Santon'a Fenerbahçe talip oldu: Oyuncu kararını verdi
İtalya Serie A ekiplerinden Roma'da forma giyen Davide Santon için Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'de devreye girdi. Siyah-beyazlıların uzun süredir görüşmelerini sürdürdüğü Santon için Fenerbahçe'nin de talip olması sonrasında, oyuncunun tercihini hangi takımdan yana kullanacağını İtalyan basını açıkladı.
Haber MerkeziYeni Şafak
Süper Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Beşiktaş ve Fenerbahçe sağ bek transferi için gaza bastı. Siyah-beyazlıların, uzun bir süredir Roma forması giyen Davide Santon ile görüşmelerini sürdürdüğü biliniyor. Fenerbahçe'de Beşiktaş'tan sonra Santon'a talip olan bir diğer kulüp oldu.
Siyah-beyazlıların Gökhan Gönül'le anlaşamamasının ardından sarı-lacivertliler 35 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmıştı. Gökhan ile beraber bir sağ bek daha almak isteyen Fenerbahçe'de yeni rota Davide Santon.
Tercihi belli oldu
İtalya basınından Corriere della Sera'da yer alan habere göre Beşiktaş'ın istediği İtalyan defans oyuncusuyla Fenerbahçe de ilgileniyor. Ayrıca İtalyan oyuncuyla sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe değil, Genoa ile Parma'nın da devrede olduğu belirtilirken, Davide Santon'un tercihinin İtalya'da kalmaktan yana olduğu vurgulandı.
Geçtiğimiz sezon 21 karşılaşmada görev yapan oyuncu gol veya asist üretemedi.
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