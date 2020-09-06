Vedat Muriqi'de işlem tamam: İşte bonservis bedeli

Fenerbahçe ve Lazio uzun süren pazarlıklar sonucunda Vedat Muriqi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcü için Lazio’dan 17.5 milyon euro bonservis elde edeceği, bonuslarla bu rakamın daha da öteye gideceği ve bir sonraki transferden pay verileceği ifade edildi.

5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak

Kosovalı golcü ile uzun süredir ilgilenen İtalyan kulübü, dün Fenerbahçe ile pazarlık masasına otururken, son detaylar görüşüldü ve masadan anlaşma ile kalkıldı. Transferin pazartesi resmiyete döküleceği bildirildi. Muriqi, gelecek hafta Fenerbahçe ile ilişiğin kestikten sonra Roma’ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

00:37 dk 08 Temmuz 2019 IHA Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu Galatasaray'ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.