Vedat Muriqi'de işlem tamam: İşte bonservis bedeli
İtalyan ekibi Lazio, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Transferin pazartesi resmiyete döküleceği bildirilirken, sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüden elde edeceği bonservis bedeli de belli oldu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe ve Lazio uzun süren pazarlıklar sonucunda Vedat Muriqi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.
Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcü için Lazio’dan 17.5 milyon euro bonservis elde edeceği, bonuslarla bu rakamın daha da öteye gideceği ve bir sonraki transferden pay verileceği ifade edildi.
5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak
Kosovalı golcü ile uzun süredir ilgilenen İtalyan kulübü, dün Fenerbahçe ile pazarlık masasına otururken, son detaylar görüşüldü ve masadan anlaşma ile kalkıldı. Transferin pazartesi resmiyete döküleceği bildirildi. Muriqi, gelecek hafta Fenerbahçe ile ilişiğin kestikten sonra Roma’ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.
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