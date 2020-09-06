TRANSFER

Vedat Muriqi'nin bonservis bedeli ne kadar?

Vedat Muriqi'de işlem tamam: İşte bonservis bedeli

İtalyan ekibi Lazio, Vedat Muriqi'nin transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı. Transferin pazartesi resmiyete döküleceği bildirilirken, sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcüden elde edeceği bonservis bedeli de belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol attı.

Vedat Muriqi, sarı-lacivertli formayla çıktığı 36 maçta 17 gol attı.

Fenerbahçe ve Lazio uzun süren pazarlıklar sonucunda Vedat Muriqi konusunda anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Sarı-lacivertlilerin Kosovalı golcü için Lazio’dan 17.5 milyon euro bonservis elde edeceği, bonuslarla bu rakamın daha da öteye gideceği ve bir sonraki transferden pay verileceği ifade edildi.

Muriqi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro.
Muriqi'nin Transfermarkt'taki güncel piyasa değeri 12 milyon euro.

5 yıllık sözleşmeye imzayı atacak


Kosovalı golcü ile uzun süredir ilgilenen İtalyan kulübü, dün Fenerbahçe ile pazarlık masasına otururken, son detaylar görüşüldü ve masadan anlaşma ile kalkıldı. Transferin pazartesi resmiyete döküleceği bildirildi. Muriqi, gelecek hafta Fenerbahçe ile ilişiğin kestikten sonra Roma’ya gidecek ve Lazio ile 5 yıllık bir sözleşme imzalayacak.

Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu
IHA

Vedat Muriç kendi transfer haberini sundu

Galatasaray'ın da transferi için uzun süre çaba harcadığı Vedat Muriç, Fenerbahçe'ye transferinin ardından kameraların karşısına geçti. Kulüp televizyonunda kendi transferini spiker olarak kendi sunan Vedat, ardından transferle ilgili duygularını dile getirdi.

Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli oldu
Zahavi Fenerbahçe'ye geliyor: Sözleşme detayları belli oldu

Fenerbahçe, Çin ekiplerinden Guangzhou ile olan sözleşmesini fesheden ve bonservisi elinde olan İsrailli forvet Eran Zahavi transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertliler, yapılan görüşmelerde anlaşmaya vardığı ve 33 yaşındaki oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.Yıllık geliri belli olduİlk görüşmede Fenerbahçe’den yüksek yıllık ücret isteyen Zahavi daha sonra yapılan görüşmelerde sarı-lacivertli kulübün istediği seviyeye geldi. İsrailli golcüye yıllık 1.5 milyon euro ödeneceği belirtildi. Fenerbahçe, bonservisi elinde olduğu için Eran Zahavi için bonservis bedeli ödemeyecek.İsrail Milli Takımı kampında bulunan Eran Zahavi’nin yarın ülkesinin Slovakya ile oynayacağı milli maçın ardından İstanbul’a gelerek sarı-lacivertli kulübe imza atacağı öğrenildi.Eran Zahavi, Çin’de 106 maçta 91 gol ve 27 asistlik muhteşem bir istatistiğe imza atmıştı. "Neden olmasın"Eran Zahavi, dün sosyal medyadan yaptığı bir yorumla sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırdı. Tecrübeli golcü, kişisel Instagram hesabından milli formayla bir gönderi paylaştı. Intagram’da spor paylaşımları yapan 433 adlı hesap, Zahavi’ye, “Come to Fenerbahçe” yorumunu yaptı. 33 yaşındaki futbolcu ise bu çağrıya, “Eğer yorumunuz 500 bin beğeniye ulaşırsa...” şeklinde yanıt verdi. Fenerbahçe taraftarı, Zahavi’nin bu çağrısının ardından yorumu beğeni yağmuruna tutmaya başladı.Caner Erkin frikikten attı, Fenerbahçe şampiyon oldu

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