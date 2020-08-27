Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos'tan Emre Belözoğlu itirafı
Mauricio Lemos'tan Emre Belözoğlu itirafı
Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Lemos, Barcelona itirafında bulunurken aynı zamanda Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu hakkında da açıklamalarda bulundu.
Haber MerkeziYeni Şafak
Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauricio Lemos, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diego Lugano'dan fikir aldığını belirten Lemos, Emre Belözoğlu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Mauricio Lemos'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde;
"Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izliyorum, Lugano ile görüştüm"
"Türkiye'nin en büyük kulübünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu ailemle izliyordum. Kulübü biliyorum. Lugano'yla konuştum. Kendisi gerçekten bir efsane. Buraya gelmemin, benim için çok iyi bir adım olacağını ifade etti."
"Agresif bir oyuncuyum"
"İnsanın kendisinden bahsetmesi zordur. Teknik bir stoperim. Topla çıkmayı çok severim ve agresif bir oyuncuyum. Burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."
"Barcelona'dan teklif aldım"
"İspanya 2. Ligi'nde oynadım çünkü tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamam gerekiyordu. Şu an her anlamda hazırım. Barcelona'dan resmi bir teklif almıştım fakat o zaman çok gençtim. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp ama ben oynamak istiyordum. Hayat böyledir, bazen böyle kararlar verirsiniz. Şimdi de çok büyük bir kulüpteyim."
"Emre Belözoğlu transfer sürecinin başından beri ilgilendi"
"Emre ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu kariyerinde gösterdi. Kendisi büyük bir kaptan. Bu transfer süreci başladığından itibaren benimle ilgilendi. Onun güvenine çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ve başkanın güvenine de çok teşekkür ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Zaten hissetmesem gelmezdim. Burası çok büyük takım. Sahada gerçekten her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynamak için her şeyden biraz olması gerekiyor. Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum."
"Muslera ile konuşmadım"
"Buraya gelmeden önce pek zamanım olmadı. Fernando Muslera ile konuşamadım ancak kendisini tanıyorum, çok büyük bir karakter ve çok büyük futbolcu. Lugano ile de konuşma fırsatım da çok olmadı ama kendisi çok büyük bir referans."
"Büyük takımların büyük taraftarları olur"
"Bahsettiğiniz anketi görmemiştim. Derbileri izlerdim ve gerçekten çok çekişmeli maçlar olurdu. Sürekli kavgaların yaşandığı, çok çetin bir rekabet olurdu. Fenerbahçe taraftarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; büyük takımların böyle tutkulu taraftarları olur."
"Kulüp efsanelerinden birisi olmak istiyorum"
"Bu kulüp gerçekten harika bir kulüp, çok büyük taraftarı var. Kendimi hazır hissediyorum, hazır hissetmesem buraya gelmezdim. Kendime güveniyorum, bunu da göstermek istiyorum. Bu kulübün efsanelerinden bir tanesi olmak istiyorum. Umarım bu olur ve bir sürü kupa kazanırız."
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