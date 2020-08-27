Mauricio Lemos'tan Emre Belözoğlu itirafı

Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalayan Mauricio Lemos, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Diego Lugano'dan fikir aldığını belirten Lemos, Emre Belözoğlu hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Mauricio Lemos'un basın toplantısındaki açıklamaları şu şekilde;

"Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu izliyorum, Lugano ile görüştüm"

"Türkiye'nin en büyük kulübünde olmaktan dolayı çok mutluyum. Bir an önce başlamak için sabırsızlanıyorum. Elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. Fenerbahçe'yi çok iyi tanıyorum. Küçük yaşlardan beri Türk futbolunu ailemle izliyordum. Kulübü biliyorum. Lugano'yla konuştum. Kendisi gerçekten bir efsane. Buraya gelmemin, benim için çok iyi bir adım olacağını ifade etti."

"Agresif bir oyuncuyum"

"İnsanın kendisinden bahsetmesi zordur. Teknik bir stoperim. Topla çıkmayı çok severim ve agresif bir oyuncuyum. Burada elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum."

"Barcelona'dan teklif aldım"

"İspanya 2. Ligi'nde oynadım çünkü tekrardan futbolcu olduğumu hatırlamam gerekiyordu. Şu an her anlamda hazırım. Barcelona'dan resmi bir teklif almıştım fakat o zaman çok gençtim. Benim amacım kendimi oynayarak göstermekti. Barcelona çok büyük bir kulüp ama ben oynamak istiyordum. Hayat böyledir, bazen böyle kararlar verirsiniz. Şimdi de çok büyük bir kulüpteyim."

"Emre Belözoğlu transfer sürecinin başından beri ilgilendi"

"Emre ne kadar büyük bir futbolcu olduğunu kariyerinde gösterdi. Kendisi büyük bir kaptan. Bu transfer süreci başladığından itibaren benimle ilgilendi. Onun güvenine çok teşekkür ediyorum. Teknik ekibimiz ve başkanın güvenine de çok teşekkür ediyorum. Kendimi hazır hissediyorum. Zaten hissetmesem gelmezdim. Burası çok büyük takım. Sahada gerçekten her şeyinizi vermeniz gerekiyor. Burada oynamak için her şeyden biraz olması gerekiyor. Buraya gelmek istedim çünkü kendime güveniyorum."

Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildi Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiİspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Enner Valencia Fenerbahçe'deFenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?Çin basını ayrılık haberlerini doğruladıÇin basınında yer alan haberlerde de, Eran Zahavi'nin takımdan ayrılmak istediği kaydedildi. Hatta oyuncunun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım, takımına veda edeceği şeklinde Çin basınında yorumlandı.117 maçta, 103 gol, 13 asist33 yaşındaki Eran Zahavi bu sezon çıktığı 7 maçta, 4 gol ve 1 asistle oynadı. İsrailli golcü oyuncu Guangzhou R&F formasıyla çıktığı 117 maçta 103 gol ve 31 asistle takımını sırtladı.Chelsea, Fenerbahçe'nin istediği Malang Sarr'ı transfer ettiJose Sosa'nın eşi Carolina Alurralde koronavirüse yakalandı

"Muslera ile konuşmadım"

"Buraya gelmeden önce pek zamanım olmadı. Fernando Muslera ile konuşamadım ancak kendisini tanıyorum, çok büyük bir karakter ve çok büyük futbolcu. Lugano ile de konuşma fırsatım da çok olmadı ama kendisi çok büyük bir referans."

"Büyük takımların büyük taraftarları olur"

"Bahsettiğiniz anketi görmemiştim. Derbileri izlerdim ve gerçekten çok çekişmeli maçlar olurdu. Sürekli kavgaların yaşandığı, çok çetin bir rekabet olurdu. Fenerbahçe taraftarıyla ilgili şunu söyleyebilirim; büyük takımların böyle tutkulu taraftarları olur."

Eran Zahavi'den Fenerbahçelileri heyecanlandıran hareket Golcü arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de artık isimler teker teker netleşmeye başladı. Vedat Muriqi'in Lazio'ya transferine kesin gözüyle bakılırken, sarı-lacivertliler Ekvadorlu golcü Enner Valencia ile de anlaşma sağladı. Hatta yıldız oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından imzayı atması bekleniyor.Eran Zahavi Fenerbahçe'ye önerildiGeçtiğimiz günlerde İspanyol basını, Çin Ligi ekiplerinden Guangzhou R&F forması giyen Eran Zahavi'nin Fenerbahçe'ye önerildiğini iddia etti. Nuevoperiodico'da yer alan habere göre, Çin Hükumeti Eran Zahavi'nin ülkesi İsrail'in oynayacağı maça gitmesine koronavirüs nedeniyle izin vermedi. Zahavi'de bu durum sonrasında sözleşmesinin bitmesine 4 ay kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi.Bu gelişmeler sonrasında oyuncunun menajeri, Eran Zahavi'yi Fenerbahçe'ye önerdi. Haberin detayında İsrailli oyuncunun, Çin'de kazandığı paranın çok daha azını Fenerbahçe'de kazanacağını ve senelik 3 milyon euro ücret alabileceği yazıldı.Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildiEran Zahavi Fenerbahçe'yi takibe aldıAdı Fenerbahçe ile anılan Eran Zahavi, sosyal medya hesabından sarı-lacivertli takımı takibe aldı. 33 yaşındaki golcü oyuncunun bu hareketi, sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandırırken, oyuncunun Fenerbahçe ile görüştüğü şeklinde yorumlandı.Fenerbahçe'ye önerilen Eran Zahavi kimdir?

"Kulüp efsanelerinden birisi olmak istiyorum"

"Bu kulüp gerçekten harika bir kulüp, çok büyük taraftarı var. Kendimi hazır hissediyorum, hazır hissetmesem buraya gelmezdim. Kendime güveniyorum, bunu da göstermek istiyorum. Bu kulübün efsanelerinden bir tanesi olmak istiyorum. Umarım bu olur ve bir sürü kupa kazanırız."





Mauricio Lemos resmen Fenerbahçe'de Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, İspanya ekibi Las Palmas'tan transfer edilen 24 yaşındaki stoper ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi. Kariyerine ülkesinin Defensor Sporting takımında başlayan Lemos, Rusya'nın Rubin Kazan, İtalya'nın Sassuolo ve İspanya'nın Las Palmas takımlarında forma giydi. Uruguay Milli Takımı'nda 2 kez görev yapan Mauricio Lemos, Las Palmas formasıyla geçen sezon çıktığı 27 maçta bir gole imza attı.Fenerbahçe tarihindeki ikinci UruguaylıFenerbahçe'nin İspanyol ekibi Las Palmas'tan transfer ettiği Mauricio Lemos, kulüp tarihinin ikinci Uruguaylı futbolcusu oldu. Sarı-lacivertliler, 24 yaşındaki oyuncunun transferiyle, Diego Lugano'nun ardından ikinci kez bir Uruguaylı futbolcuyu takıma dahil etti. Fenerbahçe, tarihindeki ilk Uruguaylı futbolcu transferini 2006 yılında Diego Lugano'yu kadrosuna katarak yapmıştı. Sarı-lacivertli takımda 2010-2011 sezonu sonuna kadar yer alan Lugano, forma giydiği dönemde taraftarların sevgisini kazanmıştı.Gol makinesi Eran Zahavi, Fenerbahçe'ye önerildiUruguay'dan sadece stoper aldıFenerbahçe, Uruguay'dan yine stoper transferi yaptı. Bu ülkeden ilk transferini 2006'da stoper Diego Lugano'yu alarak gerçekleştiren sarı-lacivertliler, yine başka bir Uruguaylı savunmacı Mauricio Lemos'u aynı mevki için kadro planlamasına dahil etti. Fenerbahçe, Lugano'nun ardından 9 sezon aradan sonra bir Uruguaylı futbolcuya kadrosunda yer vermiş oldu.Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?Lemos'un 5. takımı FenerbahçeMauricio Lemos, kariyerinde Fenerbahçe'den önce 4 ayrı takımın formasını giydi. Profesyonel kariyerine başladığında sık sık geleceğin önemli savunmacıları arasında gösterilen Lemos, ilk olarak ülkesinde Defensor Sporting'de görev yaptı. Burada forma giydiği 2 sezonun ardından Rusya'nın yolunu tutan Lemos, Rubin Kazan takımına geçti. 24 yaşındaki savunmacı, daha sonra İtalya'nın Sassuolo ve İspanya'nın Las Palmas ekiplerinde forma giyerken, son olarak Fenerbahçe'ye transfer oldu.Fenerbahçe'nin yeni transferi Mauricio Lemos İstanbul'daAilemize hoş geldin, Mauricio Lemos! 💛💙 pic.twitter.com/3G1q7keB9M— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 26, 2020