Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?

Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos ile anlaştığı iddia edildi.

La Provincia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Haberin detayında resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağına yer verildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.

Barcelona'yı reddettiğini söylemişti

Lemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.

Mauricio Lemos kimdir?

28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.

Mauricio Lemos'u aşağıdaki linkten izleyebilirsiniz

Fenerbahçe sol kanata roket alıyor: Stiven Mendoza kimdir? Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe'nin transfer hedefi Stiven MendozaLe 10 Sport'un haberine göre Fenerbahçe ve Porto, Amiens'in başarılı kanat oyuncusu Stiven Mendoza ile ilgileniyor. Fransız ekibinin 2. Lig'e düşmesiyle birlikte 28 yaşındaki oyuncunun takımdan ayrılacağı iddia edildi.Stiven Mendoza kimdir?27 Haziran 1992 Kolombiya doğulumlu olan Stiven Mendoza, futbola ülkesinde başladı. 28 yaşındaki sol açık, bu sezon Amiens formasıyla çıktığı 17 karşılaşmada 6 gol atmayı başardı. Ocak 2018'de Corinthians'tan 1 milyon euro karşılığında transfer edilen Mendoza, bu sezon itibariyle Kolombiya Milli Takımının da kadrosunda kendine yer bulmaya başladı ve 1 karşılaşmada görev yaptı. Mendoza'nın sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.Stiven Mendoza'nın attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Mert Hakan Yandaş ile Galatasaraylı yöneticinin WhatsApp mesajları ortaya çıktıFenerbahçe'de Erol Bulut'un merakla beklenen yardımcısı belli oldu

Fedor Smolov'dan Fenerbahçe itirafı Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe bir gün içerisinde tam dört ismi kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-lacivertliler Sivasspor ile sözleşmesi sona eren Mert Hakan Yandaş, Beşiktaş ile sözleşme yenilemeyen oyuncular Gökhan Gönül ve Caner Erkin ile Trabzonspor'un maaş konusunda anlaşamadığı Filip Novak'ı transfer etti.Fenerbahçe Smolov'a teklifte bulunduFenerbahçe'nin, geçtiğimiz sezonu Celta Vigo'da kiralık geçiren ve bonservisi Lokomotiv Moskova'da bulunan Fedor Smolov'a transfer teklifinde bulunduğu iddia edildi.Fedor Smolov'dan Fenerbahçe açıklamasıRus basınından Polina Kuimova'ya açıklamalarda bulunan 30 yaşındaki golcü oyuncu, "Fenerbahçe ile anlaştığım yönündeki haberler doğru değil. Lokomotiv Moskova'nın futbolcusuyum ve bu kulübün daha iyi yerlere gelmesi için elimden geleni yapacağım" ifadelerini kullandı.Fedor Smolov'un attığı birbirinden şık goller;Fenerbahçe'nin transfer teklifinde bulunduğu Fedor Smolov kimdir?Fenerbahçe Filip Novak'ı kadrosuna kattı: Sözleşme detayları bilinmiyorGaleri: Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında dikkat çeken detay