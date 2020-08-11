Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir, kaç yaşında, nereli?
Fenerbahçe Barcelona'yı reddeden Mauricio Lemos ile anlaştı: Mauricio Lemos kimdir?
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'nin, Las Palmas'ta forma giyen Mauricio Lemos ile anlaştığı iddia edildi. Mauricio Lemos daha önce yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Peki Fenerbahçe transfer haberlerinde adı geçen Mauricio Lemos kimdir? Mauricio Lemos nereli? Mauricio Lemos kaç yaşında? Fenerbahçe Mauricio Lemos haberlerinin detaylarını Yeni Şafak Spor'da bulabilirsiniz.
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Stoper arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de flaş bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin Mauricio Lemos ile anlaştığı iddia edildi.
La Provincia'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Uruguaylı stoper Mauricio Lemos ile anlaşmaya vardı. Haberin detayında resmi açıklamanın ilerleyen saatlerde yapılacağına yer verildi. Bu sezon 27 maçta forma giyen 24 yaşındaki oyuncu, 1 gol kaydetti.
Barcelona'yı reddettiğini söylemişti
Lemos, 2017 yılında yaptığı bir açıklamada Barcelona'yı reddettiğini söylemişti. Lemos, "Barcelona Sportif Direktörü Robert Fernandez, benimle ilgilendiklerini ve bana bir şans vermek istediklerini söyledi. Ben o sırada Las Palmas'la kontrat görüşmeleri yapıyordum. Rubin Kazan'dan satın alma opsiyonuyla kiralanmıştım ve sorun olursa Rusya'ya dönecektim. Geleceğimin ne olacağını bilmiyordum. Ailemle de konuştuktan sonra Barcelona'nın teklifini geri çevirdim" ifadelerini kullanmıştı.
Mauricio Lemos kimdir?
28 Aralık 1995 yılında Uruguay'da doğan Mauricio Lemos futbola ülkesinde başladı. Daha sonra Rubin Kazan'a transfer olan Mauricio Lemos buradan Las Palmas'a geçti. Daha sonra yarım sezon Sassuolo'da kiralık oynayan Mauricio Lemos, Las Palmas'a geri döndü. 1.87 cm boyundaki oyuncu stoper olarak görev yapıyor ve sağ ayağını kullanıyor. Mauricio Lemos 2 kere Uruguay Milli Takımı formasını giydi. Lemos'un sözleşmesi 2021 yılında sona erecek.
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