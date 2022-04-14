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Spor Tümer Metinden Galatasaraylı oyuncu için flaş yorum Şu halimle ondan daha iyi oynarım
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Tümer Metin'den Galatasaraylı oyuncu için flaş yorum: Şu halimle ondan daha iyi oynarım

Eski milli futbolcu Tümer Metin, Galatasaraylı Taylan Antalyalı'ya meydan okudu. Metin, "48 yaşındayım ve yıllardır antrenman yapmıyorum. Şu halimle Taylan'dan daha iyi oynarım" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Tümer Metinden Galatasaraylı oyuncu için flaş yorum: Şu halimle ondan daha iyi oynarım
Tümer Metin

Futbol yorumculuğu yapan Tümer Metin, NutSpor Youtube kanalında Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Taylan Antalyalı için dikkati çeken ifadeler kullandı.

27 yaşındaki futbolcuyu oynatması nedeniyle teknik direktör Torrent'i eleştiren Metin, şöyle konuştu:

"Taylan ne yapıyor?"

  • "Galatasaray’ın hocası Torrent projeden bahsediyor. Sen bana anlatma proje. Fenerbahçe derbisinde ne gördük Galatasaray adına. Hiçbir şey. Geldiğinden bu yana Taylan Antalyalı’yı oynatıyorsun. Fatih Terim de oynatıyordu. 48 yaşındayım ben. 10 senedir antrenmanla ilişkim bilardo masasının etrafında adım sayısı kadar. Yemin ediyorum bugün sahaya çıkayım Taylan’ın yaptığı işi rahatlıkla yaparım. Berkan’ın, Cicaldau’nun yaptıkları işi yapamam ama Taylan’ın oynadığı kadar bugün şu halimle oynarım. Hatta daha iyi oynarım. Arada 2-3 tane forvete dikine pas atarım koşu yoluna. Taylan ne yapıyor? Topu al kaleciye ver, topu al sağ beke ver. Eğer Taylan oyuna akıl koyamıyorsa Torrent’in akıl koyması lazım. Ama da o da yapamıyor. O zaman Taylan’ı neden oynatıyorsun?”

Taylan Antalyalı bu sezon toplamda çıktığı 38 maçta skor katkısı sağlayamadı.
Taylan Antalyalı bu sezon toplamda çıktığı 38 maçta skor katkısı sağlayamadı.

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