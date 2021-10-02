Türk futbolu sert düşüşte

Hem Milli Takım bazında hem kulüp takımları bazında son dönemde aldığımız kötü sonuçlar, dünya futbol arenasındaki sıralamamızı oldukça kötü etkiledi. Tesis anlamında büyük yatırımlara imza atan, futbolcu ve teknik adam sözleşmelerinde ise Avrupa’nın birçok ülkesinden daha fazla harcamalar yapan kulüplerimizin başarısızlığı, önümüzdeki yıllarda Avrupa’daki mücadelemizi daha zorlu hale sokuyor. Benzer durum A Milli Futbol Takımımız için de geçerli. Euro 2020’nin ardından, Dünya Kupası grup elemelerinde de kötü bir görüntü çizen Türkiye, gün geçtikçe sıralamada arkalara geriliyor.

Düştükçe düşüyoruz

FIFA’nın internet sitesinden güncellenmiş dünya sıralaması açıklandı. 16. Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu’nda oynadığı 3 maçı da kaybederek elenen ay-yıldızlı ekip, o dönemde 10 basamak düştükten sonra eylülde de Karadağ beraberliği ve Hollanda mağlubiyeti sonrası 2 basamak daha düşerek 1455 puanla 41.’liğe geriledi. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 21 Ekim’de açıklanacak. Bu durum, A Milli Futbol Takımımızın bundan sonraki turnuvalarda mücadele edeceği eleme gruplarındaki torba sıralamasını etkiliyor.

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Avrupa yolu tehlikede

Türk Milli Takımı’nın uluslararası arenada yaşadığı düşüş, kulüp takımları nezdinde de farklı değil. Avrupa’da mücadele eden takımlarımız uzun süredir başarılı sonuçlara imza atamıyor. Bu durum da önümüzdeki yıllarda Avrupa kupalarına katılmamızı riske sokuyor. Bu sezon alınacak puanlar 2023-2024’te Şampiyonlar Ligi’ne iki takımla katılımımız açısından kritik önem taşıyor. Bu sezonu ülke sıralamasında ilk 15’te bitiremezsek, 2023-24’te Şampiyonlar Ligi’ne 1 (play-off turu), UEFA Avrupa Ligi’ne 0 ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne 3 takımla katılım sağlayacağız. İlk 15 içerisinde yer alırsak Şampiyonlar Ligi’ne 2, UEFA Avrupa Ligi’ne 1, UEFA Avrupa Konferans Ligi’ne ise 2 takımla katılım sağlayacağız.

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Son oynanan maçlardan sonra ise Yunanistan’ın gerisine düşerek, 19. basamağa geriledik. Türkiye’nin 23.900 puanı bulunuyor. 18. Yunanistan 24.200, 17. sıradaki Güney Rum Kesimi’nin 24.375, 16. sıradaki Çekya’nın 24.400, 15. Hırvatistan’ın ise 24.900 puanı bulunuyor.